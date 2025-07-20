جيوكيريس يصعّد ضد سبورتنج لشبونة ويهدد قانونيًا بسبب "نكث الوعد"

تأزمت العلاقة بين المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس وناديه سبورتنج لشبونة البرتغالي، بعدما دخل اللاعب في صدام مباشر مع الإدارة، احتجاجًا على تعثر انتقاله إلى آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن جيوكيريس قرر اللجوء إلى التصعيد القانوني عبر وكيله، بعد أن تلقى إشعارًا من النادي باتخاذ إجراءات تأديبية بحقه، نتيجة تغيّبه المتعمد عن التدريبات التحضيرية للموسم الجديد. وجاء في رد اللاعب القانوني أن رئيس النادي، فريدريكو فارانداس، أخلّ بوعد سابق كان قد قطعه بالسماح له بالرحيل في حال وصول عرض مناسب.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت توصل جيوكيريس إلى اتفاق مبدئي مع نادي آرسنال الإنجليزي، إلا أن سبورتنج ماطل في الرد على العرض الرسمي، وسط أنباء عن مغالاة مادية من جانب النادي البرتغالي، الذي يستغل امتداد عقد اللاعب حتى صيف 2028، لطلب مقابل ضخم نظير بيعه، خاصة في ظل اهتمام عدد من كبار أندية أوروبا بالتعاقد معه.

ورفض جيوكيريس الانخراط في التدريبات مؤخرًا كوسيلة ضغط على الإدارة، معتبرًا أن المماطلة تتنافى مع التعهدات التي حصل عليها عند توقيعه للنادي.

ويبدو أن الأزمة بين الطرفين مرشحة للتفاقم، مع تمسك اللاعب برغبته في الرحيل وخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت يسعى فيه سبورتنج لتعظيم مكاسبه من الصفقة، بما قد يهدد استقرار الفريق الفني مع اقتراب انطلاق الموسم.