إيران ترسل رسائل لروسيا والصين والاتحاد الأوروبي بشأن موقفها النووي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الإيرانية، قالت إن وزير الخارجية عباس عراقجي بعث رسائل إلى روسيا والصين والاتحاد الأوروبي بشأن موقفنا النووي، وسندافع عن حقوقنا دبلوماسيا وفي مفاوضاتنا مع الترويكا الأوروبية.



وأضافت الخارجية، أننا سنجبر إسرائيل على دفع ثمن عدوانها وسندافع عن حقوق شعبنا، ونوثق الجرائم الإسرائيلية ونتواصل مع الجهات الدولية للحفاظ على حقوقنا، وندعم توسيع علاقاتنا مع دول المنطقة، وإسرائيل تستخدم المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين لتحقيق أهدافها.



وقال عضو في لجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية اليوم الاثنين إن إيران قد تمتنع عن الوفاء بالتزاماتها الأمنية إذا لجأت الدول الأوروبية إلى آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات الدولية على الجمهورية الإيرانية، وفقا لوكالة بورنا الإخبارية.

قال عباس مقتدايي، في إشارة إلى الإجراءات المضادة المحتملة التي قد تتخذها طهران ردًا على إعادة فرض العقوبات الدولية: "لدينا العديد من الأدوات. يمكننا التراجع عن التزامنا بأمن المنطقة، والخليج العربي ومضيق هرمز، بالإضافة إلى مناطق بحرية أخرى".

وكان المسئول يتحدث قبل اجتماع يوم الجمعة بين نواب وزير الخارجية الإيراني ودبلوماسيين بريطانيين وفرنسيين وألمان في اسطنبول.

قالت الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة باسم إي 3 ، إنها ستعيد فرض العقوبات الدولية على إيران بحلول نهاية أغسطس إذا لم تدخل البلاد في محادثات بناءة بشأن برنامجها النووي مع القوى الغربية، وخاصة الولايات المتحدة.

في الأشهر الأخيرة، عقدت دول المجموعة الأوروبية الثلاث وإيران محادثات غير حاسمة بشأن برنامج طهران النووي، بالتوازي مع مفاوضات نووية غير مباشرة بين طهران وواشنطن.

وقد أدى الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو إلى تعليق هذه المحادثات.

وقال مقتدى في مقابلة مع وكالة أنباء بورنا الإيرانية شبه الرسمية "إن أوروبا ليست في وضع يسمح لها بتعريض نفسها للخطر في مضيق هرمز عندما تكون هي نفسها في صراعات سياسية واقتصادية وثقافية مع روسيا والصين وحتى الولايات المتحدة".