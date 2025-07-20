«وداعًا للنسيان».. إيران تطور نظارات علاج ضوئي لمرضى الزهايمر

كشف باحثون إيرانيون، عن تطوير أول نموذج في البلاد لنظارات العلاج بالضوء المعرفي، التي تستخدم وميضًا ضوئيًا بتردد 40 هرتز، ما يمثل خطوة جديدة نحو توطين هذه التقنية العصبية المتقدمة.

ووفقاً لتقرير نشرته شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، الشريك الإعلامي لـ«صدى البلد»، نقلاً عن وكالة IRNA، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، يهدف هذا الابتكار إلى دعم الوظائف الإدراكية لدى كبار السن في المراحل المبكرة من مرض الزهايمر.

وطور النموذج الأولي فريق متعدد التخصصات في مجمع العلوم والتكنولوجيا بجامعة أمير كبير للتكنولوجيا، بالتعاون مع مركز أبحاث العلوم العصبية بجامعة إيران للعلوم الطبية. ويهدف المشروع إلى سد الفجوة التقنية في هذا المجال محليًا، من خلال بناء جهاز آمن وفعال وقابل للارتداء ومصمم خصيصًا للتحفيز المعرفي غير الدوائي.

وتتميز النظارات بقدرتها على إصدار نبضات ضوئية دقيقة بتردد 40 هرتز، وهي مصممة وفقًا للمعايير الدولية للسلامة البصرية، كما يتميز تصميمها بالمرونة ليناسب الاستخدام اليومي لكبار السن، ويخضع النموذج الأولي حاليًا لاختبارات الأداء الأساسية قبل الانتقال إلى التجارب السريرية.

وتمثل هذه المبادرة الخطوة الأولى في توطين تكنولوجيا العلاج الضوئي المعرفي في إيران، ومن المتوقع أن تسهم في المجال الأوسع للحلول الصحية الرقمية للحالات العصبية، وقد صُممت التكنولوجيا لتكون قابلة للتطوير، مع تطبيقات محتملة في البيئات السريرية ومرافق الرعاية.

تعاون وتبادل إعلامي

وكانت شبكة «صدى البلد» الإعلامية، قد وقعت نهاية العام الماضي، اتفاقية تعاون وتبادل إعلامي مع شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، لتعزيز مكانة وحضور مصر في فضاء الإعلام الدولي خصوصاً في دول بريكس وبريكس+، واطلاع الجمهور في دول بريكس على أحدث الإنجازات في المجالات العلمية الثقافية والاقتصادية في مصر دول بريكس الأخرى.