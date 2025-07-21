بتروجت يعلن ضم عمر بدير لاعب الأهلي لتنس الطاولة

أعلن نادي بتروجت تعاقده مع عمر بدير لاعب النادى الأهلي لتنس الطاولة فى صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع القلعة الحمراء، ذلك لتدعيم الفريق البترولي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقد حقق عمر بدير مع النادي الأهلي العديد من البطولات المحلية والعربية والإفريقية، ومثّل مصر فى العديد من البطولات الدولية وأولمبياد الشباب، واحترف في أسبانيا، النمسا، والسعودية.

ويسعى الفريق البترولي إلى مواصلة هيمنته على لعبة تنس الطاولة في الموسم المقبل، بعد تحقيق بطولتي الدوري للرجال والسيدات هذا الموسم، عقب تفوقه على أنديه الأهلى والزمالك وإنبي.