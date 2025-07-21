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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد وفاة 5 أشقاء وإصابة والدهم.. تفاصيل جديدة فى قصة أطفال ديرمواس بالمنيا

أطفال المنيا
أطفال المنيا
قسم المحافظات

‎كشف أحد المقربين لأسرة أطفال ديرمواس جنوب المنيا عن آخر المستجدات الصحية لوالد الأطفال الخمسة الذين توفوا مؤخراً، بعدما تم نقله لمستشفى أسيوط الجامعي،  مؤكدا أن حالته الصحية تحسنت وأصبحت مستقرة، لكنه لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى.

‎وأوضح أنه تم نقل الشقيقة السادسة للأطفال وتدعي فرحة، إلى مستشفى  الإيمان في أسيوط لتلقي العلاج، بعد أن قضت عدة أيام في أحد المستشفيات بالمنيا.

القصة الكاملة 

‎وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنها قامت بمتابعة دقيقة لواقعة وفاة 5 أطفال أشقاء من قرية دلجا بمركز ديرمواس ،يوم السبت  12 يوليو حيث تلقى قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بلاغاً من مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وتم التعامل مع الحادث بكل شفافية وسرعة.


‎وبعد إجراء تحقيقات ميدانية ومعملية دقيقة، شملت زيارة مستشفيات ووحدات صحية، مراجعة سجلات المرضى، تحليل بيانات الإبلاغ عن الأمراض المعدية، وزيارة منزل الأطفال والمنازل المجاورة، أكدت الوزارة عدم وجود أي زيادة في معدلات الأمراض المعدية بمحافظة المنيا أو بقرية دلجا، كما لم تُسجل أي إصابات بأمراض معدية بين الأب أو الأم أو الزوجة الثانية أو بنتها أو أيا من الأقارب أو الأسر المحيطة.

نتائج التحاليل 


أكدت الوزارة أن نتائج التحاليل المعملية لعينات الدم والبول والسائل النخاعي، التي أُجريت بالمعامل المركزية للصحة العامة، أثبتت خلو الحالات من أي أمراض معدية، بما في ذلك التهاب السحايا الفيروسي أو البكتيري، وأظهرت تحاليل عينات المياه من منزل الحالات مطابقتها للمواصفات، وتتولى جهات التحقيق حاليا التحقيق في الأسباب غير المرضية للوفاة، وتؤكد الوزارة أن الوضع الصحي العام في المنطقة مستقر ولا يوجد أي تهديد بأمراض وبائية أو معدية.


‎وطمأنت وزارة الصحة والسكان، الرأي العام بأن جميع الإجراءات تمت وفق أعلى معايير الشفافية والدقة، مع احترام اختصاص الجهات القضائية في استكمال التحقيقات، وتجدد الوزارة التزامها بحماية صحة المواطنين ومتابعة أي تطورات بدقة وسرعة.

الأجهزة الأمنية 


‎ كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوفاة 5 أشقاء في إحدى قرى مركز ديرمواس، ولا تزال فرحة نصر تتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى.

‎وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة كل من ريم. ن 10 سنوات، وعمر. ن 7 سنوات، ومحمد. ن  11 سنة، بالإضافة إلى أحمد. ن 5 سنوات ورحمه نصر. وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أطفال ديرمواس لوالد الأطفال الخمسة وزارة الصحة والسكان

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