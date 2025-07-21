المبعوث الأمريكي يؤكد دعمه للحكومة السورية وينتقد هجمات إسرائيل الوحشية

أكد المبعوث الأمريكي دعم واشنطن للحكومة الجديدة في سوريا، قائلاً اليوم الاثنين إنه لا توجد خطة بديلة للعمل مع السلطات الحالية لتوحيد البلاد التي لا تزال تعاني من آثار حرب أهلية دامت قرابة 14 عامًا.

وتعاني الآن من تجدد العنف الطائفي.

ووجه انتقادات حادة للتدخل الإسرائيلي الأخير في سوريا، واصفًا إياه بأنه جاء في وقت غير مناسب، ومشيرًا إلى أنه يُعقّد جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.

أدلى توم باراك، السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، والمكلف أيضًا بمهام قصيرة الأجل في لبنان، بهذه التعليقات في مقابلة حصرية مع وكالة أسوشيتد برس خلال زيارته لبيروت.

وجاءت تصريحاته عقب أكثر من أسبوع من الاشتباكات في محافظة السويداء الجنوبية بين ميليشيات الأقلية الدرزية وقبائل بدوية سنية محلية.

وتدخلت قوات الحكومة السورية لاستعادة النظام، لكنها انسحبت بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار مع الفصائل الدرزية.

وفيما يتعلق بالضربات الإسرائيلية على سوريا، قال باراك: "لم يُطلب من الولايات المتحدة المشاركة في هذا القرار، ولم تشارك فيه، ولم تكن الولايات المتحدة مسؤولة عن مسائل تعتبرها إسرائيل دفاعًا عن نفسها". ومع ذلك، قال إن تدخل إسرائيل يُحدث فصلًا جديدًا مُربكًا للغاية، ويأتي في وقت سيء للغاية.