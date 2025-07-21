صرف الأسمدة للموسم الحالي وتوافرها بالجمعيات الزراعية في دمياط

أجرى المهندس خالد عبد السلام، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، يرافقه المهندس إبراهيم مراد، مدير شؤون التعاون الزراعي، والمهندس السيد أبو عيد، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، جولة ميدانية لمتابعة أعمال صرف الأسمدة للموسم الصيفي الحالى بعدد من الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة .

وأوضح وكيل الوزارة أن الأسمدة ومستلزمات الإنتاج متوفرة بكميات كافية دون عجز، بما يضمن تغطية احتياجات المزارعين، وذلك في ظل منظومة حوكمة فعالة لنقل وتوزيع الأسمدة، مشيرًا إلى أن عمليات الصرف تتم بانتظام من خلال "كارت الفلاح" بجميع القطاعات الزراعية دون معوقات.

وأكد "عبد السلام" على ضرورة الالتزام بتوصيات اللجنة التنسيقية للأسمدة، وتدقيق بيانات الحصر قبل إدراجها على المنظومة الإلكترونية، لضمان كفاءة التوزيع ووصول الدعم لمستحقيه. كما وجه بضرورة التواصل الدائم مع المزارعين وتيسير إجراءات الصرف داخل الجمعيات الزراعية، لتوفير بيئة خدمية داعمة تسهم في رفع كفاءة الأداء الزراعي بالمحافظة.

ياتى ذلك في اطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط ، بشأن دعم ومتابعة المنظومة الزراعية وضمان توافر مستلزمات الإنتاج للمزارعين ، وتحت إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.