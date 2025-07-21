أرتيتا يُبقي الغموض حول ضم جيوكيريس لأرسنال

لم يحسم الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي، الجدل حول تعاقد ناديه مع المهاجم السويدي الدولي فيكتور جيوكيريس، لاعب سبورتينج لشبونة البرتغالي، حيث امتنع عن تأكيد أو نفي إتمام الصفقة.

وقال أرتيتا في تصريحات صحفية: "لا يزال لدينا متسع من الوقت في سوق الانتقالات، وما زلنا نبحث عن لاعبين جدد. نعاني من بعض النقص، وعلينا تعزيز العمق وجودة الفريق، لكن تركيزي الحالي منصب على المجموعة المتوفرة، وأنا راضٍ عمّا أراه حتى الآن".

وكان أرسنال قد دعم صفوفه هذا الصيف بالتعاقد مع الحارس الإسباني كيبا أريسابالاغا، ولاعب الوسط مارتين سوبيمندي، والجناح نوني مادويكي، إلا أن أرتيتا ما زال يضع تعزيز الخط الهجومي كأولوية في سوق الانتقالات الحالية.

ويأمل "الجانرز" في كسر صيامه الطويل عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يعود لآخر مرة في عام 2004، ويرى كثيرون أن التعاقد المحتمل مع فيكتور جيوكيريس، في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 94 مليون دولار، سيمثل دفعة قوية لهجوم الفريق، لا سيما وأن المهاجم السويدي أحرز 97 هدفًا خلال 102 مباراة مع سبورتينج.

واختتم أرتيتا حديثه حول فرص فريقه في المنافسة على اللقب الموسم المقبل قائلاً: "لست بحاجة لإقناع اللاعبين بالقدرة على التتويج. أنا على دراية كاملة بالإمكانات الكبيرة التي يملكونها، وكل ما نحتاجه هو اتخاذ الخطوة التالية نحو تحقيق الهدف. تقع على عاتقنا مسؤولية وضع الفريق في أفضل موقع ممكن للمنافسة".

ويبدأ أرسنال جولته التحضيرية في آسيا بلقاء أمام ميلان الإيطالي يوم الأربعاء، قبل أن يواجه نيوكاسل الإنجليزي الأحد المقبل.