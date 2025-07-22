متى تتوقف المرأة عن الصلاة وقت الحيض؟ اعرف الرأي الشرعي

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم قضاء المرأة الصلاة التي فاجأها الحيض في آخر وقت الصلاة؟

متى تتوقف المرأة الحائض عن الصلاة؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه لا يجب على المرأة التي فاجأَها الحيضُ قَبل خروج وقت الصلاة بزمنٍ يسيرٍ يزيد على الزمن الذي يَسَع أداء تكبيرة الإحرام أنْ تَقضيَها.

وأوضحت أنه لا حرج عليها في ذلك شرعًا؛ بناء على المختار للفتوى من أن وقت وجوب الصلاة في ذمة المكلف هو آخر الوقت لا أوله وهو قول الحنفية.

زيادة الحيض عن المدة الطبيعية

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم الصلاة للمرأة عند زيادة مدة حيضها عن عادتها الشهرية؟

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إنه إذا لم ينقطع الدم الخارج من رحم المرأة بعد مضي عَشرة أيام من حيضها -وهي أكثر مدة الحيض-، وكان للمرأة عادةٌ معروفةٌ دون العَشرة، فإنها تُرَدُّ إلى أيام عادتها، فيكون حيضُها أيامَ عادتها، وما زاد عليها إلى ما فوق العَشرة فهو استحاضة، فوجب عليها قضاء الصلاة التي فاتتها في أيام الزيادة على عادتها.

وأجابت دار الإفتاء المصرية ، على سؤال ورد إليها بشأن أقل ما تدرك به المرأة الصلاة عند انقطاع الحيض عنها، حيث أوضحت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن أقل ما تدرك به الصلاة في حق المرأة المكلفة هو مقدار ما يسع تكبيرة الإحرام.

وأشارت الدار ، إلى أن إدراك المرأة لتكبيرة الإحرام قبل خروج وقت الصلاة يعد إدراكا للصلاة نفسها، لأن من أدرك جزءا من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها شرعا وهذا يوجب عليها أداءها في وقتها.