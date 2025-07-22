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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شراكة بين أوبن إيه آي وبريطانيا في مجال الذكاء الاصطناعي

open AI
open AI
وكالات

قالت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين 21 يوليو/ تموز، إنها وقعت شراكة استراتيجية مع شركة أوبن إيه آي OpenAI مع اتفاقهما على خطط لتوسيع التعاون في أبحاث أمن الذكاء الاصطناعي وبحث آفاق الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مثل مراكز البيانات.

وذكر بيان أن الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والمدعومة من مايكروسوفت، ستعمل أيضا على توسيع مكتبها في لندن وتعزيز فرق البحث والهندسة التابعة لها في أول موقع دولي افتتحته أوبن إيه آي قبل عامين.

وينص الاتفاق على أن تشارك أوبن.إيه.آي المعلومات التقنية مع معهد أمن الذكاء الاصطناعي في بريطانيا لزيادة معرفة المؤسسات الحكومية بقدرات الذكاء الاصطناعي ومخاطره الأمنية.

وجاء في البيان "الشراكة ستستعرض مجالات نشر الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل العدالة والدفاع والأمن وتكنولوجيا التعليم، بما يتماشى مع معايير وإرشادات بريطانيا، لإثبات إمكانية جعل الخدمات الممولة من دافعي الضرائب أكثر كفاءة وفعالية".

الحكومة البريطانية OpenAI الذكاء الاصطناعي

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