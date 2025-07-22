نيدفيد مودعا الأهلي: قصتي بدأت مع النادي وأنا عندي 8 سنين ولن تنتهي

أكد كريم نيدفيد، لاعب النادي الأهلي السابق، الذي انتقل مؤخراً إلى نادي سيراميكا كليوباترا، أن مسيرته كلاعب في القلعة الحمراء قد انتهت، لكنه سيظل مرتبطًا وحريصًا على دعم الكيان الذي نشأ فيه على مدار 22 عامًا، منذ انضمامه لقطاع الناشئين في النادي.

وعبر حسابه على إنستجرام، قدم نيدفيد شكره لجماهير وإدارة النادي الأهلي على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وقال نيدفيد: "قصتي مع النادي الأهلي بدأت وأنا في سن 8 سنوات، عندما انضممت لقطاع الناشئين. كان حلمًا عظيمًا وشعورًا لا يوصف عندما تم تصعيدي للفريق الأول. مرور الوقت أصبحت واحدًا من كباتن الفريق، والآن تنتهي رحلتي كلاعب بعد 22 عامًا من النجاح والبطولات، وما زال حبى وعشقى لهذا النادى ثابتًا ولن يتغير".

وأضاف نيدفيد: "أود أن أشكر زملائى الذين تشرفت باللعب معهم طوال هذه الرحلة، وكذلك المدربين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية، وأيضًا عمال النادي الأهلي الذين لا يألون جهدًا في دعم الفريق. كما أتوجه بالشكر لمجلس إدارة النادى ورئيسه الأسطورة، كابتن محمود الخطيب، على تفهمه واحتوائه لي في أصعب الفترات التي مررت بها، خاصة أثناء فترة إصابتي، فقد كان بمثابة الأب. وأخيرًا، شكرًا لجماهير النادي الأهلي على كل الدعم والمساندة".

يُذكر أن كريم نيدفيد هو أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حيث تم تصعيده إلى الفريق الأول في موسم 2014-2015 تحت قيادة المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

وعلى الرغم من إعارته لفريق حرس الحدود ثم وادى دجلة، عاد مرة أخرى للأهلي ثم انتقل إلى مودرن سبورت في الموسم الماضي. وقد توج مع الأهلي بعدد من البطولات المحلية والأفريقية، من بينها 5 ألقاب دوري، 2 كأس مصر، 1 سوبر محلى، و1 دوري أبطال أفريقيا، ليشارك في 94 مباراة مع الفريق سجل خلالها 7 أهداف وصنع 2.