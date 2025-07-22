مصر تعرب عن تعازيها لجمهورية بنجلاديش الشعبية في ضحايا تحطم طائرة في دكا

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي لجمهورية بنجلاديش الشعبية في ضحايا حادث تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية البنجلاديشية بحرم مدرسة في العاصمة دكا، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وتؤكد مصر على تضامنها مع الشعب البنجلاديشي في مواجهة آثار هذا الحادث الأليم، وتعرب عن أصدق تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لكافة المُصابين.

في حادث مأساوي هزّ العاصمة البنجلاديشية دكا، تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية البنجلاديشية من طراز F-7 BGI داخل حرم مدرسة "مايلستون" في منطقة "أوتارا" السكنية شمال المدينة، ما أسفر عن مصرع العشرات، معظمهم من الطلاب، وإصابة أكثر من 160 شخصًا، بينهم عشرات الحالات الخطيرة.

وقع الحادث ظهر يوم 21 يوليو الجاري، بعد دقائق من إقلاع الطائرة من قاعدة كورميتولا الجوية، حيث أفادت القوات الجوية البنجلاديشية بأن الطائرة واجهت عطلًا ميكانيكيًا مفاجئًا، اضطر الطيار إلى محاولة إبعادها عن المناطق السكنية المزدحمة، لكنه لم يتمكن من تفادي الاصطدام بحرم المدرسة، التي كانت تعجّ بالطلاب أثناء امتحانات منتصف العام.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من موقع الحادث، فيما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء والجيش إلى المكان، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وسط حالة من الفوضى والذعر.

ونُقل المصابون إلى عدة مستشفيات، حيث أُعلن عن وفاة الطيار لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وقد تفاوتت أعداد الضحايا بحسب الجهات الرسمية والإعلامية، حيث أعلنت بعض المصادر عن وفاة 27 شخصًا، فيما أفادت أخرى ببلوغ العدد أكثر من 30 ضحية، معظمهم من الأطفال، إلى جانب عدد من المعلمين وموظفي المدرسة. أما عدد المصابين فقد تجاوز 160، بعضهم في حالات حرجة.

وعلى خلفية الحادث، أعلن رئيس الحكومة المؤقتة محمد يونس يوم حداد وطني، مع تنكيس الأعلام وإقامة صلوات جماعية على أرواح الضحايا.

كما شهدت عدة مناطق في دكا احتجاجات طلابية غاضبة، طالبت بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين، وإعادة النظر في صلاحية الطائرات القديمة التي لا تزال تُستخدم في التدريبات.

تجدر الإشارة إلى أن طائرة F-7 BGI، هي النسخة المطورة من الطائرة الصينية Chengdu J-7، المستندة في تصميمها إلى طائرات MiG-21 السوفييتية.

وقد بدأت الخدمة في سلاح الجو البنجلاديشي مطلع العقد الماضي، وتعرضت منذ ذلك الحين لعدة حوادث أثارت تساؤلات حول سلامتها وكفاءتها التشغيلية.

في هذا السياق، أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها لحكومة وشعب بنجلاديش في هذا المصاب الأليم، مؤكدة تضامنها الكامل مع الضحايا والمصابين، ومعربة عن أمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى. وأكدت الخارجية المصرية في بيان رسمي أن مصر تقف إلى جانب بنجلاديش في هذه اللحظات العصيبة، انطلاقًا من روابط الأخوّة والصداقة بين الشعبين.