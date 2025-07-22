يوفنتوس يقترب من حسم صفقة جادون سانشو مقابل 17.5 مليون يورو

يقترب نادي يوفنتوس الإيطالي من التوصل إلى اتفاق نهائي للتعاقد مع النجم الإنجليزي جادون سانشو، جناح مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكره الصحفي ماركو كونتيريو عبر موقع "توتو ميركاتو"، فإن سانشو بات على أعتاب الانضمام إلى صفوف البيانكونيري، حيث يأتي ضمن أولويات النادي لتدعيم خط الهجوم هذا الصيف.

وتزايدت فرص إتمام الصفقة بعد رحيل كل من مبانجولا إلى فيردر بريمن، وتيموثي ويا إلى أولمبيك مارسيليا، مما فتح الباب أمام يوفنتوس لضم سانشو.

ومن المتوقع أن تكلف الصفقة خزائن النادي الإيطالي نحو 17.5 مليون يورو، على أن يتقاضى اللاعب راتبًا سنويًا يقدر بـ6 ملايين يورو.