وزير قطاع الأعمال العام: إضافة 2500 غرفة فندقية للقطاع السياحي خلال 3 سنوات

كشف المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل خطة الوزارة الاستراتيجية الطموحة لتعزيز الطاقة الفندقية للشركات التابعة لها.



وأضاف شيمي، خلال المؤتمر الصحفي للوزير، إن الخطة تستهدف إضافة حوالي 2500 غرفة فندقية جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة.



و تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المتواصلة لزيادة مساهمة القطاع الفندقي في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح.

وأشار شيمي، بأن العام الأول من الخطة سيشهد إضافة حوالي 600 غرفة فندقية، مشيرا إلى بدء التشغيل التجريبي لـ 108 غرف فندقية بفندق نفرتاري مع تحديد موعد الافتتاح الرسمي من قبل الجمعية العامة للقابضة للسياحة، بالإضافة إلى غرف أخرى بفندق أركان في مدينة رأس البر، وشتينجربجر بالقاهرة وفنادق أخرى.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن الفترة ما بعد السنوات الثلاث الأولى ستشهد دخول فنادق كبرى للخدمة مثل فندق الكونتيننتال وشيبرد وفنادق أخرى في الأقاليم، بالإضافة إلى فندق العتاقة بمصر علم.

وتابع "هذه الاستثمارات الفندقية مدعومة بخطة واضحة ومحددة بأرقام وميزانيات، مؤكدا التزام الوزارة الراسخ بتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، لا سيما في قطاع السياحة الحيوي، بما يدعم "رؤية مصر 2030"".