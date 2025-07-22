محافظ جنوب سيناء: الدولة تولي ملف التصدي للتعديات على الأراضي أولوية قصوى

أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك، اليوم /الثلاثاء/، أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي ملف الحفاظ على أراضيها أولوية قصوى، والتصدي بكل حزم لأي تعديات على الأراضي .



وشدد المحافظ، خلال الاجتماع عُقد بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، على ضرورة الإسراع في حسم طلبات التقنين الجادة، وتنفيذ إجراءات التصالح في أسرع وقت، والتصدي بكل حزم لأي تعديات على أراضي الدولة، كما تم مناقشة مستجدات ملفات تقنين أوضاع واضعي اليد والتصالح في مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضي الدولة .



وأشار إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية والأجهزة الأمنية مع المتابعة الميدانية المستمرة، وتقديم تقارير دورية لمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، في إطار من الشفافية والالتزام .



وأكد المحافظ دعمه الكامل للجهات التنفيذية في تنفيذ قرارات الإزالة، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في التعامل مع الحالات الجادة التي تثبت حسن النية، وذلك في ضوء رؤية الدولة لتحقيق الانضباط العمراني واستدامة التنمية .

