تفاصيل استئناف مُشرّد على حكم سجنه بالمؤبد في إنهاء حياة زميلته بالأميرية

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة ، تأجيل الاستئناف المقدم من مشرد متهم بقتل فتاة مشردة وإلقاء جثتها في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية على الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد إلى جلسة 19 أغسطس المقبل.



وكشفت مناظرة النيابة، لجثة المجني عليها أنها في العقد الثالث من العمر، وترتدي كامل ملابسها ولا تحمل ما يثبت هويتها، كما أنه عُثر بجثة المجني عليها على إصابات عبارة عن كسر بالجمجمة نتيجة الضرب بآلة حادة ودماء متناثرة في المكان.

وكشفت تحريات المباحث أن الفتاة من المشردين وليس لها مأوى، وتعرفت على شاب آخر له نفس ظروفها، وفي يوم الواقعة رآها تتعاطى المخدرات مع آخرين فنهرها فردت عليه وسبته، وهددته بإفشاء أسرار خاصة تعرفها عنه.



وكانت قد تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر بأحد الشوارع في المنطقة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم، وتبين العثور على جثة فتاة وبها إصابات طعنية وتهشم بالجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لتولي التحقيق.