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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لم يتذكّر أي شيء .. تدهور الحالة الصحية للفنان بروس ويليس

بروس ويليس
بروس ويليس
تقى الجيزاوي

كشفت تقارير أجنبية تطورات الحالة الصحية للفنان بروس ويليس والتى جاء فيها تدهور حالته الصحية ونسيانه طبيعه عمله بأنه نجم سينمائي وذلك بعد أن أصيب بالخرف منذ الشهور الماضية.

وأفادت التقارير أيضًا بأن بروس ويليس فقد القدرة تمامًا على الحركة أو النطق ولا يستطيع تذكر أى شيء عن حياته المهنية .

تقاعد الفنان بروس ويليس

وتقاعد بروس ويليس في أوائل عام 2022 عن العمل كممثل بعد تشخيصه بفقدان القدرة على الكلام (الحبسة)، وهو اضطراب يعجز المصاب به عن الإدراك الصحيح لمعاني الكلمات، إضافة إلى ما يعانيه من صعوبات في القراءة والكتابة.

وقالت أسرة بروس ويليس إنها تأمل أن تسلّط وسائل الإعلام الضوء على مرض الخرف الجبهي الصدغي لرفع الوعي العام بشأنه في بيان لها منذ عدة أشهر بحسب موقع بي بي سي.

وكانت قالت العائلة في بيانها إن "بروس طالما كان يؤمن بجدوى استخدام صوته في سبيل مساعدة الآخرين حول العالم، ورفْع الوعي بقضايا هامة سواء كانت عامة أو خاصة".

وأصبح بروس ويليس وجهاً معروفاً في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات عبر مشاركته في سلسلة أفلام ناجحة، مثل "داي هارد"، و"الحاسة السادسة"، و"أرمجدون"، وغيرها.

ورُشّح بروس ويليس لجائزة جولدن حبوب خمس مرّات، وفاز منها بواحدة عن دوره في سلسلة "ضوء القمر"، كما رُشّح لجائزة إيمي ثلاث مرّات - فاز منها باثنتين

بروس ويليس تقاعد الفنان بروس ويليس الحالة الصحية للفنان بروس ويليس

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