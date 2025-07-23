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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السبب الحقيقي وراء فشل انتقال تيدي أوكو للزمالك

تيدي أوكو
تيدي أوكو
القسم الرياضي

كشفت الإعلامية سهام صالح، عن فشل صفقة الفرنسي تيدي اوكوي والذي كان من المقرر انضمامه للزمالك خلال الساعات المقبلة.


وقالت سهام صالح في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: فشلت صفقة الفرنسي تيدي أوكوي اللاعب الذي كان مرشحًا للانتقال للزمالك في الانتقالات الصيفية الجارية.

واضافت: جاء فشل الصفقة لأمور متعلقة باللاعب الذي طلب بشكل مفاجئ زيادة مقدم التعاقد من 350 ألف دولار لـ مليون دولار.

وتابعت: أيضا طلب نادي لوزيرن مقابل أعلى من 800 ألف دولار المبلغ الذي كان متفق عليه بين الناديين.

واختتمت سهام صالح تصريحاتها قائلا:  بحسب مصادرنا، فإن وكيل اللاعب هو السبب الرئيسي في فشل المفاوضات حيث إنه اقنع اللاعب بالتراجع بسبب قضايا الزمالك في الفيفا وأزمات النادي المالية، واللاعب لا يعاني من اي إصابات

تيدي اوكو الزمالك الرياض اوكو

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