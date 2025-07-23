ضحية مبابي.. حقيقة مفاوضات برشلونة مع مهاجم ريال مدريد

كشف فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، حقيقة دخول نادي برشلونة في مفاوضات مع البرازيلي رودريجو جوس مهاجم ريال مدريد.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "أنباء مفاوضات رودريجو وبرشلونة زائفة تمامًا".

وأضاف: "برشلونة لم يتواصل مع اللاعب مطلقًا، ويدرك جيدًا أنه من المستحيل التفاوض مع كلٍ من رودريجو ونادي ريال مدريد".

وفقد روديجو مكانته الأساسية في ريال مدريد، منذ التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، الصيف الماضي.



مستقبل رودريجو محل شك



في سياق آخر، أصبح مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور محل جدل واسع داخل أروقة ريال مدريد، في ظل تغييرات كبيرة يشهدها الفريق استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن تشابي ألونسو لم يُظهر اقتناعًا تامًا بأداء فينيسيوس خلال مونديال الأندية.

وكان المدرب قد قرر إبقاءه على دكة البدلاء أمام باريس سان جيرمان، قبل أن يتراجع عن قراره بسبب إصابة ترينت ألكسندر أرنولد، الأمر الذي فرض تعديلاً اضطراريًا على تشكيلته.

التقرير أشار إلى أن فينيسيوس فقد مكانته كلاعب لا غنى عنه في التشكيل الأساسي، خاصة مع وصول النجم الفرنسي كيليان مبابي، إلى جانب تغييرات إدارية، وأزمات شخصية مثل عدم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية، وهو ما زاد من تعقيد وضعه داخل النادي.