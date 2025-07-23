صديق ميسي على بعد خطوة واحدة من إنتر ميامي

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، توصل نادي إنتر ميامي إلى اتفاق مع أتلتيكو مدريد لضم لاعبه الأرجنتيني رودريجو دي بول.



وكتب رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "إنتر ميامي يتوصل إلى اتفاق شفهي لضم رودريجو دي بول من أتلتيكو مدريد".

وأضاف: "الصفقة في مراحلها الأخيرة، حيث سيحصل أتلتيكو مدريد على مبلغ يقارب 15 مليون يورو، وسيوقع رودريجو دي بول عقدًا لمدة أربع سنوات مع إنتر ميامي".



ويعد دي بول صديقا مقربا لمواطنه ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي.

تطور جديد بشأن مستقيل ميسي





في سياق آخر، كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، بعد تألقه اللافت مؤخرًا.

ووفقًا لمنصة "آبل تي في" الناقل الحصري للدوري الأمريكي، من المتوقع أن يقوم ميسي بتمديد عقده مع إنتر ميامي لمدة عامين إضافيين، في ظل الرغبة المتبادلة بين الطرفين لاستمرار التجربة.

وانضم "ليو" إلى صفوف إنتر ميامي في صيف 2023 بصفقة انتقال حر قادمًا من باريس سان جيرمان، ونجح سريعًا في ترك بصمته على الفريق.