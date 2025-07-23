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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

‏جراديشار: نعد الجماهير بتقديم أفضل ما لدينا ونقاتل من أجل الفوز بكل البطولات

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير تصريحات جراديشار مدرب الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال ‏جراديشار:" نعد الجماهير بأن نقدم أفضل ما لدينا ونقاتل من أجل الفوز بكل البطولات،من أجل النادي، ومن أجل دعمهم المستمر لنا".

وكان قد أكد أحمد حسن دروجبا، لاعب الأهلي السابق، أن محمد شريف يعد من المهاجمين المميزين داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه يعد إضافة كبيرة للأهلي.
وقال دروجبا، عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي ماركو مراد، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن النادي الأهلي يمتلك شخصية متفردة تجعله لا يتأثر بغياب أي لاعب، لافتًا إلى أن هذا الأمر يتكرر منذ سنوات طويلة ويعكس قوة المنظومة الحمراء.
وتحدث دروجبا عن احتمالية تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، موضحًا أن إدارة النادي تدرس الأمر بعناية لتعزيز الخط الهجومي ودعم الفريق في المرحلة المقبلة.
وفيما يخص اللاعب أسامة فيصل، أشار دروجبا إلى أنه يمتلك إمكانيات جيدة، لكنه يرى أن الأهلي بحاجة إلى مهاجم يشارك بصفة أساسية ولديه خبرات أعلى تناسب طموحات الفريق على المستوى المحلي والقاري.

الاهلي الزمالك الدردير

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