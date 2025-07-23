وزير قطاع الأعمال العام: إعادة تشغيل الدلتا للأسمدة منتصف العام القادم

كشف المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عن تغيير مجلس الإدارة شركة الدلتا للأسمدة التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية وكذلك وجود خطة شاملة لتطوير المرافق و حدة الامونيا و اليوريا من خلال دراسة فنية و مالية لعودة هذا الصرح العملاق للإنتاج.

جاء ذلك في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير مساء أمس الثلاثاء.

وقال وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم الاستعانة بخبراء أجانب ومن المتوقع تشغيله خلال منتصف العام القادم 2026 .

ويستهدف مشروع تطوير الدلتا للأسمدة إعادة التشغيل بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 طن أمونيا / يوم و1725 طن يوريا / يوم.

توقف أكثر من 5 سنوات

و توقفت شركة الدلتا للأسمدة عن العمل منذ أكثر من خمس سنوات، وتتواصل حاليًا العمرة الجسيمة لمصنعي الأمونيا واليوريا ضمن خطة عاجلة للصيانة والإصلاح تشمل الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية وتركيب أحدث أنظمة الأمان والتوافق البيئي.

وتأسست شركة الدلتا للأسمدة في عام 1998 منبثقة من شركة النصر للأسمدة، وتعمل في مجال صناعة المواد الكيماوية وخاصة سماد اليوريا ونترات النشادر والأسمدة المركبة الصلبة والسائلة والأمونيا وحامض النيتريك.