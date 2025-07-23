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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حالات يجوز فيها لغير المتوضئ حمل المصحف .. الإفتاء تكشف عنها

حالات يجوز فيها حمل المصحف لغير المتوضئ
حالات يجوز فيها حمل المصحف لغير المتوضئ
عبد الرحمن محمد

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز شرعًا لمس المصحف دون طهارة، باستثناء أصحاب الأعذار كمن يعاني من سلس البول ويحتاج لقراءة القرآن الكريم.

وأوضح الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يُسمح بلمس المصحف لغير المتوضئ فقط في حالات الضرورة القصوى، مثل إنقاذ المصحف من طفل قد يمزقه أو حمايته من السقوط أو الضياع، استنادًا إلى القاعدة الفقهية "الضرورات تبيح المحظورات"، مؤكدًا أن منع تلف المصحف أولى من التمسك بعدم لمسه دون وضوء.

من جانبه، أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، عن سؤال حول جواز قراءة القرآن بدون وضوء، موضحًا أن ذلك جائز ولا شيء فيه، أما مس المصحف فيُشترط له الطهارة عند جمهور الفقهاء، وهناك من قال بالكراهة فقط.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور عبد الله العجمي أنه لا يشترط على المرأة الحجاب عند قراءة القرآن، ويجوز لها قراءته دون وضوء في حال الحدث الأصغر، حتى لو كانت ترتدي ملابس منزلية أو مكشوفة الرأس، ولا حرج في ذلك.


هل يجب الوضوء بعد الاستحمام
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في إجابته عن سؤال: هل يجب الوضوء بعد الاستحمام للصلاة ؟،  أنه يجب الوضوء بعد الاستحمام بنية التبرد أو النظافة الشخصية أو غسل الجمعة، إذا لم ينو الوضوء أثناء الغسل.

واستطرد: فبدون نية لا يغني الاستحمام لرفع الحدث الأصغر عن الوضوء في هذه الحالة، ، منوها بأنه في حالة نسيان نية الوضوء أثناء الغسل لرفع الحدث الأصغر، فلا تجوز الصلاة في هذه الحالة إلا بعد الوضوء، بينما يغني الغسل بنية رفع الحدث الأكبر عن الوضوء، حتى وإن لم تكن النية حاضرة للوضوء تحديدا.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه بالنسبة لمسألة استغناء الشخص بالغسل -أي: الاستحمام- عن الوضوء في رفع الحدث الأصغر، فحكمه على هذا النحو: أولا: عند اغتسال الشخص بنية رفع الحدث الأكبر فإنه يلزم عليه أن يغسل جميع أعضاء الجسد ويعممه بالماء بما في ذلك أعضاء الوضوء.

وأردفت: وذلك لما تقرر لدى العلماء أن رفع الحدث الأكبر يشمل رفع الحدث الأصغر، وبالتالي فإن الغسل -أي: الاستحمام- يغني عن الوضوء، وثانيا: إذا كان اغتسال الشخص بنية غسل الجمعة أو النظافة الشخصية ونحو ذلك، فيلزم حينئذ أن ينوي أثناء الغسل -أي: الاستحمام- رفع الحدث الأصغر حتى يصح الوضوء.

ونبه الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن تعميم الماء على الجسم بنية رفع الجنابة يكفي للصلاة، ولا يشترط إعادة الوضوء بعده، مشيرا إلى أن الوضوء قبل الغسل هو سنة وليس فرضا.

وأفاد الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الاستحمام الذي يتم بنية رفع الجنابة أو الطهارة الكبرى يغني عن الوضوء، إذ إن الغسل يعتبر أشمل وأكبر من الوضوء ما دام قد شمل جميع الجسد وتم بنية الطهارة.

وبين " وسام " في إجابته عن سؤال: هل يجب الوضوء بعد الاستحمام للصلاة؟، أنه لا داعي للوضوء بعد الغسل لمن نوى الطهارة، ويمكن الصلاة مباشرة بعده دون الحاجة لإعادة الوضوء.
 

المصحف الطهارة دار الإفتاء قراءة القرآن المرأة الوضوء

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