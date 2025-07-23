قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
راغب علامة: منعي من الغناء في مصر بمثابة إعدام ومقدرش أقول لحد بلاش “توبسني”
سعر الجنيه الذهب في مصر الآن
اتراضينا| قصة دهس نور النبوي لموظف.. فيديو
أمي الثانية.. علي البيلي يوجّه رسالة مؤثرة لـ ريهام عبد الغفور
الطب بـ150 ألف والذكاء الاصطناعى بـ80.. مصروفات الجامعات الأهلية 2025-2026
وزير التعليم: نسب الحضور في المدارس ارتفعت إلى 85 %
رسميا.. الدولي لليد يحدد موعد بطولة العالم للأندية في مصر ويعلن الفرق المشاركة
أحمد موسى: إسرائيل شاغلة نفسها بجيش مصر وتحديثه المستمر
راغب علامة: خبر طلاقي من زوجتي شائعة غير صحيحة والبنت باستني وأنا مسحت مكانها
محمد عبد اللطيف: التعليم مسؤولية وطنية.. ولا فصول فوق ال 50 طالبا بعد اليوم ومستمرون فى التغيير
كثافات وعجز ونظام مرهق .. وزير التعليم يفتح الملفات الساخنة على الهواء |فيديو
على الهواء .. خالد أبو بكر يتعرض لأزمة صحية مفاجئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خبير سياسي: تحرك المدمرة الأميركية رسالة ردع محسوبة وخطر التصعيد قائم

المدمرة الأمريكية
المدمرة الأمريكية
رنا أشرف

في تصعيد جديد يعكس احتدام المواجهة الإقليمية ومخاطر الانفجار في الخليج، اقتربت مدمرة أمريكية من المياه الإقليمية الإيرانية في بحر عمان، ما دفع مروحية إيرانية لإصدار تحذير مباشر، قابله تهديد أمريكي باستهدافها، قبل أن يتدخل الدفاع الجوي الإيراني برسالة وصفت بـ”الحاسمة”.

التحرك العسكري يأتي في وقت تتصاعد فيه وتيرة التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، بالتوازي مع توتر نووي متجدد، وهجمات إسرائيلية عنيفة طالت إيران خلال حرب دامية استمرت 12 يومًا.

 وبينما تؤكد إيران أن برنامجها النووي “لا يقهر ”، يلوح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإعادة استهداف المنشآت النووية إذا لزم الأمر، وسط تحذيرات من أن أي احتكاك غير محسوب قد يفتح الباب أمام مواجهة أوسع لا تبدو أي من الأطراف مستعدة لها بالكامل.

سعيد الزغبي: تحرك المدمرة الأميركية قرب إيران رسالة ردع لا تهدف إلى المواجهة المباشرة

قال الدكتور سعيد الزغبي، الباحث والمحلل السياسي، إن اقتراب المدمرة الأميركية USS Fitzgerald من مناطق قريبة من المياه الإيرانية يحمل في طياته رسائل ردع واضحة، تهدف إلى التأكيد على الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، دون السعي نحو مواجهة مفتوحة.

وأوضح الزغبي في تصريحات صحفية خاصة لموقع صدى البلد أن “الهدف الأبرز لهذا التحرك هو إرسال رسالة مباشرة إلى إيران وحلفائها مفادها أن واشنطن مستعدة للتدخل عند الضرورة، لكن دون أن تكون هي المبادِرة بالتصعيد”عمى.

وأضاف أن التموضع الأميركي المدروس قرب مناطق تعتبرها طهران حساسة، يندرج ضمن إطار “البقاء داخل حدود الردع المقبول”، حيث يسمح بالتحرك ما لم يتم تجاوزه، وهو ما يشير إلى استخدام الوجود البحري كوسيلة ضغط محسوبة.

وأشار إلى أن التوتر تصاعد في الآونة الأخيرة مع تداول تقارير عن تهديد البحرية الأميركية بطرد طائرة هليكوبتر إيرانية اقتربت من المدمرة، وهو ما عزز من فعالية الرسالة الأميركية دون الحاجة لاشتباك مباشر، على حد قوله.

وأكد الزغبي أن العقيدة العسكرية الأميركية تعتمد منذ سنوات على مبدأ “الردع عبر الحضور”، أي الاكتفاء بالوجود العسكري والتهديدات المحددة دون الدخول الفعلي في معارك، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تسعى بالضرورة للاشتباك، لكنها ترفع تكلفة أي تحرك من الجانب الإيراني.

وأضاف: “السيناريو الأقرب يتمثل في اقترابات واستفزازات متبادلة، قد تُفهم أحيانًا كأعمال عدائية، ما يفتح الباب أمام اشتباك غير مقصود إذا لم يتم ضبطه”.

وعلق الزغبي على التحذيرات الإيرانية المتكررة، قائلًا إن “طهران أبلغت المدمرة الأميركية مرارًا بضرورة الانسحاب، فيما أعلنت أن الأخيرة غادرت تحت مراقبة منظومات دفاع إيرانية، وهو ما يكشف أن كل طرف يستخدم أدواته لإرسال رسائل متبادلة، لكن في الوقت نفسه يرفع منسوب التوتر في منطقة مشتعلة بالأساس”.

وتابع أن وجود قاعدة بحرينية أميركية وانتشار مدمرات مضادة للصواريخ في المتوسط يعزز من القدرات الأميركية الإقليمية، لكنه أيضًا يضيف عنصرًا محفزًا للصدام، وأردف: “نحن أمام مشهد مركب من تحركات محسوبة واستفزازات متبادلة، قد تؤدي إلى مواجهة حقيقية حتى لو لم يكن ذلك مقصودًا من أي من الطرفين”.

واختتم الزغبي بالتحذير من أن التحركات الأميركية البحرية في الخليج تُنظر إليها في طهران باعتبارها امتدادًا للدعم الأميركي لإسرائيل، وتفسر في إطار الضغط المستمر على إيران.

 وأضاف: “رغم أن التحرك الأميركي يأتي ضمن ردع بحري محسوب، إلا أنه يحمل في طياته خطر التصعيد، وإذا لم يتم ضبط حدود الاشتباك، فإن المنطقة قد تكون على أعتاب كارثة لا أحد يريدها، لكنها قد تقع نتيجة حسابات خاطئة”


 

إيران أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية المدمرة الأمريكية الحرب في طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

لو جايب 50% في الثانوية العامة.. كليات متاحة بتنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

من بينها القاهرة وحلوان.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الشعبة الهندسية .. كليات تقبل من 60% في تنسيق الجامعات

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: لن نترك مستحقا لسكن يقع في دوامة القلق

ترشيحاتنا

قافلة المساعدات

مساعدات الهلال الأحمر تدخل إلى السويداء السورية

أرشيفية

ايفاد: الاستثمار في الاقتصادات الريفية يخفف أثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية

أرشيفية

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد مجددا: سنفتح أبواب الجحيم على غزة إذا لم تبرم صفقة

بالصور

بحيل طبيعية .. اكتشف طرق علاج ضغط الدم المنخفض

ضغط الدم
ضغط الدم
ضغط الدم

طريقة عمل الملوخية الخضراء على أصولها

\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها
\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها
\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها

التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة

التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة
التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة
التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة

وجبة خفيفة تشحن طاقتك .. أهمية تناول الموز يوميًا

وجبة خفيفة تشحن طاقتك ..اهمية تناول الموز يوميا
وجبة خفيفة تشحن طاقتك ..اهمية تناول الموز يوميا
وجبة خفيفة تشحن طاقتك ..اهمية تناول الموز يوميا

فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

سوزي الاردنية

نجحت بمجهودي.. سوزي الاردنية تكشف عن نتيجتها في الثانوية العامة

وزير الدفاع و يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد