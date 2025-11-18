الرعاية الصحية تعلن نجاح أول عملية تركيب منظم لضربات القلب بمحافظة أسوان

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أول عملية تركيب منظم لضربات القلب داخل منشآت الهيئة بمحافظة أسوان، في إنجاز طبي جديد يعكس التقدم في تقديم الخدمات التخصصية الدقيقة والمتقدمة للمواطنين في محافظات الصعيد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن العملية تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتوسيع نطاق الخدمات التخصصية المتقدمة بمحافظات الصعيد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير خدمات طبية متكاملة وعادلة لجميع المواطنين في أنحاء الجمهورية.

وقال رئيس الهيئة إن العملية أُجريت داخل مستشفى النيل التخصصي بأسوان، أحد المستشفيات المتميزة التابعة للهيئة، والتي تضم نخبة من الاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية، ومزودة بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج والرعاية المركزة، ما يجعلها مركزًا متميزًا لتقديم الخدمات الطبية المتخصصة في جنوب مصر.

وأضاف أن المستشفى حاصل على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وقدمت منذ انضمامه أكثر من 800 ألف خدمة طبية ما بين فحوصات وتشخيصات وجراحات وخدمات طوارئ، وهو ما يعكس تطور الأداء واستمرار التحسين في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تركيب منظمات ضربات القلب

وأكد رئيس الهيئة أن إدخال خدمات القلب الدقيقة مثل تركيب منظمات ضربات القلب يمثل خطوة جديدة في التوسع بالخدمات التخصصية عالية المستوى بمحافظة أسوان، مشيرًا إلى أن الهيئة تُشغل حاليًا 9 مستشفيات بالمحافظة (كوم أمبو المركزي، دراو المركزي، السباعية المركزي، أبوسمبل الدولي، مركز أورام أسوان، المسلة التخصصي، الرمد التخصصي، أسوان التخصصي، والنيل التخصصي)، وأنه سيتم مستقبلًا تشغيل مستشفيين آخرين ليصل إجمالي عدد المستشفيات إلى 11 مستشفى لتغطية الاحتياجات من مختلف التخصصات الطبية.

واختتم رئيس الهيئة مؤكدًا أن نجاح هذه العملية يمثل نقلة نوعية جديدة في مسيرة الهيئة نحو تحقيق التميز الإكلينيكي في صعيد مصر، وترسيخ نموذج الرعاية الصحية الشاملة التي تضع المواطن في قلب منظومة عمل الرعاية الصحية.

انقطاع الضفيرة الكهربية

وأوضحت الهيئة أن العملية أُجريت لمريضة تبلغ من العمر 69 عامًا، كانت تعاني من تباطؤ شديد في ضربات القلب نتيجة انقطاع الضفيرة الكهربية، ما استدعى معها تركيب منظم لضربات القلب ثنائي الحجرات، وقد غادرت المريضة المستشفى بحالة مستقرة وجيدة.

وأشارت إلى أن العملية تمت على أيدي فريق طبي متخصص، ضم الدكتور حسن محمود، استشاري القلب والقسطرة التداخلية، مع متابعة الدكتور محمد عليوة، استشاري ورئيس قسم القلب والقسطرة التداخلية، الدكتور محمد شتات، مدير مستشفى النيل التخصصي، والدكتور الحسن عبد القادر، المدير الطبي بالمستشفى.

وتم استخدام أحدث التقنيات الطبية خلال العملية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية بالمستشفى، ومستوى التجهيزات المتقدمة بوحدات القلب والأقسام الحرجة داخل منشآت الهيئة في المحافظة.