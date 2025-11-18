قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الخميس المقبل
الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي
مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025|فيديو
الرئيس السيسي يوجه وزير الصحة بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي
جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
حجازي يعتذر والشناوي يغيب.. 3 مفاجآت في اختيارات منتخب مصر لكأس العرب
عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
الحكومة: تيسيرات واسعة في إجراءات التأشيرات والمطارات لدعم حركة السياحة
الصيف راجع تاني.. ارتفاع الحرارة 5 درجات وتحذير من الأيام المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية تعلن نجاح أول عملية تركيب منظم لضربات القلب بمحافظة أسوان

مستشفي النيل التخصصي
مستشفي النيل التخصصي
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أول عملية تركيب منظم لضربات القلب داخل منشآت الهيئة بمحافظة أسوان، في إنجاز طبي جديد يعكس التقدم في تقديم الخدمات التخصصية الدقيقة والمتقدمة للمواطنين في محافظات الصعيد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن العملية تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتوسيع نطاق الخدمات التخصصية المتقدمة بمحافظات الصعيد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير خدمات طبية متكاملة وعادلة لجميع المواطنين في أنحاء الجمهورية.

وقال رئيس الهيئة إن العملية أُجريت داخل مستشفى النيل التخصصي بأسوان، أحد المستشفيات المتميزة التابعة للهيئة، والتي تضم نخبة من الاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية، ومزودة بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج والرعاية المركزة، ما يجعلها مركزًا متميزًا لتقديم الخدمات الطبية المتخصصة في جنوب مصر.

وأضاف أن المستشفى حاصل على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وقدمت منذ انضمامه أكثر من 800 ألف خدمة طبية ما بين فحوصات وتشخيصات وجراحات وخدمات طوارئ، وهو ما يعكس تطور الأداء واستمرار التحسين في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تركيب منظمات ضربات القلب

وأكد رئيس الهيئة أن إدخال خدمات القلب الدقيقة مثل تركيب منظمات ضربات القلب يمثل خطوة جديدة في التوسع بالخدمات التخصصية عالية المستوى بمحافظة أسوان، مشيرًا إلى أن الهيئة تُشغل حاليًا 9 مستشفيات بالمحافظة (كوم أمبو المركزي، دراو المركزي، السباعية المركزي، أبوسمبل الدولي، مركز أورام أسوان، المسلة التخصصي، الرمد التخصصي، أسوان التخصصي، والنيل التخصصي)، وأنه سيتم مستقبلًا تشغيل مستشفيين آخرين ليصل إجمالي عدد المستشفيات إلى 11 مستشفى لتغطية الاحتياجات من مختلف التخصصات الطبية.

واختتم رئيس الهيئة مؤكدًا أن نجاح هذه العملية يمثل نقلة نوعية جديدة في مسيرة الهيئة نحو تحقيق التميز الإكلينيكي في صعيد مصر، وترسيخ نموذج الرعاية الصحية الشاملة التي تضع المواطن في قلب منظومة عمل الرعاية الصحية.

انقطاع الضفيرة الكهربية

وأوضحت الهيئة أن العملية أُجريت لمريضة تبلغ من العمر 69 عامًا، كانت تعاني من تباطؤ شديد في ضربات القلب نتيجة انقطاع الضفيرة الكهربية، ما استدعى معها تركيب منظم لضربات القلب ثنائي الحجرات، وقد غادرت المريضة المستشفى بحالة مستقرة وجيدة.

وأشارت إلى أن العملية تمت على أيدي فريق طبي متخصص، ضم الدكتور حسن محمود، استشاري القلب والقسطرة التداخلية، مع متابعة الدكتور محمد عليوة، استشاري ورئيس قسم القلب والقسطرة التداخلية، الدكتور محمد شتات، مدير مستشفى النيل التخصصي، والدكتور الحسن عبد القادر، المدير الطبي بالمستشفى.

وتم استخدام أحدث التقنيات الطبية خلال العملية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية بالمستشفى، ومستوى التجهيزات المتقدمة بوحدات القلب والأقسام الحرجة داخل منشآت الهيئة في المحافظة.

مصر الرعاية الصحية المسلة التخصصي محافظة أسوان منظمات ضربات القلب خدمات طوارئ الهيئة العامة للرعاية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

ترشيحاتنا

جانب من الملتقى

ملتقى الجامع الأزهر: مقارنة المهور الوقود الذي يشعل نيران التكلف في الزواج

د. أحمد وسام أمين الفتوى

يتملكني الخوف دائما من المستقبل وأشعر بعدم الأمان فماذا أفعل؟ أمين الفتوى ينصح

أسرار الأنوار والبركة في طفولة النبي

داعية إسلامي يكشف أسرار الأنوار والبركة في طفولة النبي

بالصور

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية.. والمتابعون: في حاجة مش طبيعية

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية
إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية
إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

5 وصفات طبيعية فعّالة للتخلص من الهاموش في المطبخ

الهاموش
الهاموش
الهاموش

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها
مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها
مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها

فيديو

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد