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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: أكثر من 115 حالة وفاة بسبب المجاعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

كشف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عن سقوط أكثر من 115 حالة وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي ظل تصاعد التحذيرات الدولية من وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة، تشهد غزة واحدة من أسوأ مراحلها على الإطلاق، مع بلوغ الأوضاع حد المجاعة الشاملة، بحسب توصيفات صادرة عن منظمات تابعة للأمم المتحدة. 

ومع مرور الشهور واستمرار الحصار الكامل المفروض على القطاع برًّا وبحرًا وجوًّا، باتت الحياة اليومية لمليوني إنسان أشبه بصراع يومي من أجل البقاء، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء، وانهيار شبه كامل للبنية التحتية الصحية والإنسانية.

وبينما تتوالى الصور والتقارير التي توثق معاناة الأطفال والنساء والشيوخ داخل القطاع المحاصر، تتزايد الأدلة على أن التجويع يستخدم كوسيلة ضغط ممنهجة، ما اعتبرته منظمات حقوقية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

 وفي مواجهة هذا المشهد الكارثي، تبدو استجابة المجتمع الدولي عاجزة عن منع  الأزمة، التي تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.


 

غزة سوء التغذية الاحتلال

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