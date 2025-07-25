مش أي مكان يناسبك.. تعرف على مصيفك المثالي حسب برجك

يستعد الكثير للسفر في الإجازة لقضاء أيام المصيف المناسب لك على حسب برجك.

برج الحمل – الجونة (مغامرة وأناقة)

الحمل مغامر ومليان طاقة، هيحب مكان فيه أنشطة بحرية زي الجت سكي، السفاري، أو الغطس، وده كله متوفر في الجونة، مع لمسة رفاهية وأجواء شبابية.

برج الثور – العين السخنة (راحة واسترخاء)

الثور يحب الهدوء والراحة والرفاهية، والعين السخنة هتقدم له تجربة مريحة ومن غير مجهود كبير، فيها سبا، فنادق راقية، وأجواء دافئة.

برج الجوزاء – رأس سدر (تنوع وحيوية)

الجوزاء بيحب التنقل والتجارب المختلفة، مثل رأس سدر فهي مناسبة من ركوب الأمواج لليوغا وسط الطبيعة في مكان واحد.

برج السرطان – الإسكندرية (ذكريات ودفا)

السرطان مرتبط بالبيت والعيلة والذكريات، والإسكندرية كورنيش دافي، وأماكن تعيدك في حضن الذكريات.

برج الأسد – الساحل الشمالي (ستايل وسهرات)

الأسد بيعشق الفخامة ولفت الأنظار، وهيلاقي ده كله في الساحل، من الشواطئ الخاصة، للبارات والمطاعم الفخمة، وأحلى سهرات.

برج العذراء – مرسى علم (نظافة وطبيعة هادئة)

العذراء منظم ويحب الأماكن النضيفة والمرتبة، ومرسى علم مكان مثالي له: بحر نضيف، مناظر بكر، وهدوء يخلي ذهنه يرتاح.

برج الميزان – دهب (سحر وتوازن)

الميزان يعشق الجمال والتوازن، ودهب هتسحره بألوان بحرها، والبازارات، والكافيهات على الشاطئ، وكأنها لوحة فنية.

برج العقرب – سيوة (روحانية وغموض)

العقرب غامض وعميق، وهيلاقي راحته النفسية وسط واحات سيوة، مع طاقة المكان وصفاء الذهن تجربة مختلفة تمامًا.

برج القوس – نويبع أو سيناء (سفر ومغامرة)

القوس بيعشق المغامرة والطبيعة، وهيحب نويبع أو جنوب سيناء عشان الكامبينج، التسلق، أو النوم تحت النجوم.

برج الجدي – مرسى مطروح (بساطة وعملية)

الجدي عملي وبيحب الراحة بس من غير بهرجة، ومرسى مطروح مصيف هادي، اقتصادي، وفيه شواطئ نظيفة وأسعار مناسبة.

برج الدلو – رأس شيطان (اختلاف وخروج عن المألوف)

الدلو بيحب الأماكن المختلفة والمميزة، ورأس شيطان تعتبر بقعة ساحرة للهدوء والتأمل والخروج عن المعتاد.

برج الحوت – شرم الشيخ (خيال وجمال)

الحوت رومانسي وبيحب الخيال، وشرم الشيخ مدينة ساحرة بالألوان والبحر والشعب المرجانية، ومناسبة له يحلم على كيفه.