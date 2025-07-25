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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مش أي مكان يناسبك.. تعرف على مصيفك المثالي حسب برجك

الابراج
الابراج
ريهام قدري

يستعد الكثير للسفر في الإجازة لقضاء أيام المصيف المناسب لك على حسب برجك.

 برج الحمل – الجونة (مغامرة وأناقة)

الحمل مغامر ومليان طاقة، هيحب مكان فيه أنشطة بحرية زي الجت سكي، السفاري، أو الغطس، وده كله متوفر في الجونة، مع لمسة رفاهية وأجواء شبابية.

 برج الثور – العين السخنة (راحة واسترخاء)

الثور يحب الهدوء والراحة والرفاهية، والعين السخنة هتقدم له تجربة مريحة ومن غير مجهود كبير، فيها سبا، فنادق راقية، وأجواء دافئة.

برج الجوزاء – رأس سدر (تنوع وحيوية)

الجوزاء بيحب التنقل والتجارب المختلفة، مثل رأس سدر فهي مناسبة من ركوب الأمواج لليوغا وسط الطبيعة في مكان واحد.

برج السرطان – الإسكندرية (ذكريات ودفا)

السرطان مرتبط بالبيت والعيلة والذكريات، والإسكندرية  كورنيش دافي، وأماكن تعيدك  في حضن الذكريات.

 برج الأسد – الساحل الشمالي (ستايل وسهرات)

الأسد بيعشق الفخامة ولفت الأنظار، وهيلاقي ده كله في الساحل، من الشواطئ الخاصة، للبارات والمطاعم الفخمة، وأحلى سهرات.

 برج العذراء – مرسى علم (نظافة وطبيعة هادئة)

العذراء منظم ويحب الأماكن النضيفة والمرتبة، ومرسى علم مكان مثالي له: بحر نضيف، مناظر بكر، وهدوء يخلي ذهنه يرتاح.

 برج الميزان – دهب (سحر وتوازن)

الميزان يعشق الجمال والتوازن، ودهب هتسحره بألوان بحرها، والبازارات، والكافيهات على الشاطئ، وكأنها لوحة فنية.

برج العقرب – سيوة (روحانية وغموض)

العقرب غامض وعميق، وهيلاقي راحته النفسية وسط واحات سيوة، مع طاقة المكان وصفاء الذهن تجربة مختلفة تمامًا.

 برج القوس – نويبع أو سيناء (سفر ومغامرة)

القوس بيعشق المغامرة والطبيعة، وهيحب نويبع أو جنوب سيناء عشان الكامبينج، التسلق، أو النوم تحت النجوم.

 برج الجدي – مرسى مطروح (بساطة وعملية)

الجدي عملي وبيحب الراحة بس من غير بهرجة، ومرسى مطروح مصيف هادي، اقتصادي، وفيه شواطئ نظيفة وأسعار مناسبة.

 برج الدلو – رأس شيطان (اختلاف وخروج عن المألوف)

الدلو بيحب الأماكن المختلفة والمميزة، ورأس شيطان تعتبر بقعة ساحرة للهدوء والتأمل والخروج عن المعتاد.

 برج الحوت – شرم الشيخ (خيال وجمال)

الحوت رومانسي وبيحب الخيال، وشرم الشيخ مدينة ساحرة بالألوان والبحر والشعب المرجانية، ومناسبة له يحلم على كيفه.

المصيف حظك اليوم ابراج الابراج

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