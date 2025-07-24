قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية والهجرة يناقش سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع وزير خارجية مالي في باماكو
بمناسبة عيد ميلادها..دينا فؤاد توجه الشكر والاعتذار لجمهورها | تفاصيل
أول صورة من حفل زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ..ومحمد فؤاد أبرز الحضور
ذروة أحمال غير مسبوقة.. مصر تسجل الرقم القياسي لاستهلاك الكهرباء
السكك الحديدية تنهي خدمة مشرف قطار ورئيس وردية خدمات بعد وقائع تقصير في المنوفية وأسوان
تامر حبيب يكشف سر بداية فيلم تيمور وشفيقة
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة نهارا حار ليلا والعظمى بالقاهرة 40
كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرا في تنسيق الجامعات 2025
مكتب نتنياهو: عودة فريق التفاوض للتشاور في إسرائيل بعد رد حماس
القبض على سايس تعدى على مواطن رفض دفع أجرة ركن السيارة بالمعادي
الرئيس الفلسطيني: شعبنا يتعرض لأكبر كارثة إنسانية في هذا الزمان
بحضور رموز الأزهر والإفتاء.. وزير الأوقاف السابق يحتفل بعقد قران وزفاف ابنته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رفع طبنجة على الضابط.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر الهيروين

ارشيفية
ارشيفية
إسلام دياب

عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليفة مسعود على وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وهشام عبد المعز الغمراوى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور أحمد على صقر وكيل النيابة وأمانة سر عامر على تاجر الهيروين فى عين شمس بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح والطلقة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.


كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه وردت معلومات للنقيب سعد الدين أسامة سعد الدين على، معاون مباحث قسم شرطة عين شمس عبر مصدره السري مفادها أن المتهم «صفوت . ح .ح»، يحوز ويحرز المواد المخدرة وخاصة الهيروين، فأجرى تحريات سرية أكدت صحة المعلومة وأن المتهم دائم الاحتفاظ بسلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة ويتخذ من مسكنه مكانا لحيازة المواد المخدرة، ثم ما لبث أن عرض تحرياته تلك على النيابة العامة التي أذنت لمجرى التحريات بتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم وضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر أو ما قد يظهر عرضا أثناء التفتيش ما بعد إحرازه أو حيازته جريمة معاقب عليها قانوناً.


وأضافت التحقيقات أنه نفاذا لذلك الأذن انتقل وقوة من الشرطة السرية صوب مسكن المتهم وما أن وصلوا حتى أبصره يقف بجوار إحدي السيارات فتوجه صوبه وقام بضبطه وبتفتيشه أخرج من بين طيات ملابسه 7 أكياس بلاستيكية شفافة بداخلها مادة مخدرة ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أنها جميعها تحتوى على الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 3.60 جرام وباستكمال تفتيشه قام بدفعة وفر هارباً وعلى أثر قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم قام بإعداد مأمورية سرية وتوجه صوب مكان تواجد المتهم والذى ما أن شاهدة حتى أشهر فى وجهه سلاح ناري إلا أنه تمكن من السيطرة عليه وضبطه وكذا ضبط السلاح الناري من يده والذي تبين أنه محلى الصنع وبداخله طلقة خرطوش عيار 16 مم وبتفتيشه عثر معه على طلقه من ذات العيار وكيس بلاستيكى شفاف بداخله قطعه حصوية بيج اللون ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أنها للهيروين المخدر.
وبالطعن المقدم من دفاع المتهم على الحكم قضت المحكمة برفض طعن تاجر الهيروين فى عين شمس على سجنه المشدد 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، وأيدت حكم محكمة الجنايات.

الهيروين استئناف القاهرة المشدد 7 سنوات تاجر الهيروين محكمة جنايات القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

التعليم تكشف حقيقة "تعديل نتيجة الثانوية العامة 2025" لبعض الطلاب

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات الخاصة

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2025 – 2026.. الطب البشري 79%

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

لو مجموعك 50% في الثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

لو مجموعك 50% بالثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

تنسيق الجامعات 2025

1500 طالب.. بشرى سارة بشأن تنسيق الجامعات 2025 لـ المتفوقين

ترشيحاتنا

غزة

تحسين الأسطل: الاحتلال يمنع دخول الصحفيين الأجانب لإخفاء جرائمه في غزة

الرئيس الفلسطيني

عباس: لن نخضع لسياسات الخنق والتجويع واستمرار الوضع الراهن جريمة حرب

البنك المركزي الأوروبي

"المركزي الأوروبي" يتجه لتثبيت الفائدة وسط تفاؤل بالمفاوضات الأمريكية

بالصور

7 أطعمة تزيد من البكتيريا النافعة في أمعاءك.. لجهاز هضمي أقوى

أطعمة طبيعية تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء
أطعمة طبيعية تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء
أطعمة طبيعية تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة في الصباح؟

القهوة
القهوة
القهوة

ضبط 5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

كنز صحي .. 5 أسباب تجعلك تأكل الكزبرة كل يوم

الكزبرة الخضراء
الكزبرة الخضراء
الكزبرة الخضراء

فيديو

المتهمين

تشاجروا بالأسلحة البيضاء وسط الشارع.. القبض على سائقي توكتوك بالجيزة| فيديو

حقيقة إصابة أنغام بالسرطان

إشاعة السرطان تثير الجدل.. مكتب أنغام يوضح حقيقة حالتها الصحية ويكشف وجهتها القادمة

تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية المصرية

طلاق احمد فهمى وزوجته

نهاية حبهم.. قصة طلاق أحمد فهمي وأميرة فراج التي أبكت الجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد