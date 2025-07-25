استمرار فعاليات المرحلة الثالثة من 100 يوم صحة بالوادى الجديد

تواصل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة" لليوم العاشر على التوالي، وسط مشاركة فعالة من الفرق الطبية وإقبال متزايد من المواطنين، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبإشراف الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وشملت الأنشطة إجراء فحوصات الضغط والسكر والاعتلال الكلوي ضمن المبادرات الرئاسية وخدمات تنظيم الأسرة والمتابعة الدورية للسيدات، وتوقيع الكشف المبكر عن أورام الثدي للسيدات فوق 35 سنة، وتطعيمات الأطفال وخدمات رعاية الأم والطفل، وكذلك عقد لقاءات توعوية وتثقيف صحي في الوحدات الصحية والمناطق المستهدفة.

كما استمرت العيادات المتنقلة في تقديم خدمات المبادرة في المناطق البعيدة والأكثر احتياجًا، مع تأكيد فرق الإشراف على تطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة.

وتدعو مديرية الشؤون الصحية جميع المواطنين إلى التوجه إلى أقرب نقطة أو وحدة صحية تابعة للمبادرة للاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة، دعمًا لخطة الدولة في تحسين الصحة العامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.