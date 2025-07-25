قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قربات يوم الجمعة.. وصايا نبوية تسهل طريقك إلى الجنة
الزراعة تضرب بيد من حديد: حملات تفتيش مكثفة على مخازن الأعلاف وخاماتها على مستوى الجمهورية
كسر ماسورة مياه يتسبب في هبوط أرضي بزهراء أكتوبر الجديدة.. صور
الأرصاد تحذر: ذروة الموجة الحارة تبدأ من السبت وحتى الثلاثاء
أعلى درجة حرارة في الصيف..الأرصاد تحذر من ذروة موجة الطقس الحار
وزير الري يتابع حماية الشواطئ المصرية ويحث على تيسير تراخيص الاستثمار
باراك: إسرائيل تحولت لدولة منبوذة.. والحل الوحيد لإنقاذها هو العصيان المدني
سنن يوم الجمعة.. قراءة سورة الكهف والتبكير إلى الصلاة أبرزها
موعد حركة تنقلات الشرطة 2025
القبض علي بلطجي المطرية قـ اتل الشاب يوسف
انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر
الخارجية البريطانية: الوضع المتدهور في قطاع غزة لا يمكن السكوت عنه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار فعاليات المرحلة الثالثة من 100 يوم صحة بالوادى الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تواصل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة" لليوم العاشر على التوالي، وسط مشاركة فعالة من الفرق الطبية وإقبال متزايد من المواطنين، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبإشراف الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وشملت الأنشطة  إجراء فحوصات الضغط والسكر والاعتلال الكلوي ضمن المبادرات الرئاسية وخدمات تنظيم الأسرة والمتابعة الدورية للسيدات، وتوقيع الكشف المبكر عن أورام الثدي للسيدات فوق 35 سنة، وتطعيمات الأطفال وخدمات رعاية الأم والطفل، وكذلك عقد لقاءات توعوية وتثقيف صحي في الوحدات الصحية والمناطق المستهدفة.

كما استمرت العيادات المتنقلة في تقديم خدمات المبادرة في المناطق البعيدة والأكثر احتياجًا، مع تأكيد فرق الإشراف على تطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة.

وتدعو مديرية الشؤون الصحية جميع المواطنين إلى التوجه إلى أقرب نقطة أو وحدة صحية تابعة للمبادرة للاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة، دعمًا لخطة الدولة في تحسين الصحة العامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد صحة الوادى الجديد 100 يوم صحه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

الهندسة 95.8% التجارة 86.2%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الأرصاد

أقوى موجة حر تضرب البلاد خلال ساعات.. وتحذير من الإجهاد الحراري

قطع المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

دار الإفتاء

بعد تصريحات سعاد صالح.. الإفتاء: تعاطي الحشيش محرم شرعًا

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025.. موعد المرحلة الأولى ورابط التسجيل الرسمي

المانجو

أسعار المانجو تفاجئ الجميع اليوم الجمعة| كم يصل سعر الكيلو؟

شيخ الأزهر

الأزهر يكشف حقيقة لقاء الإمام الأكبر بـ تركي آل الشيخ وعرض الـ5 مليارات جنيه

مجلس النواب

تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص

ترشيحاتنا

100 يوم صحة

100 يوم صحة.. 14 مليون و556 ألف خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام

الغسيل الكلوي

بدون انتظار .. الرعاية الصحية: الغسيل الكلوي بأسوان من خلال 250 ماكينة

وزارة الصحة والسكان

مرتان سنويا.. الصحة: إلغاء شرط المدة للتسجيل في النيابات والتخصصات المُلحة

بالصور

قاوم المرض بابتسامة.. محطات في ذكرى حاوي الشاشة فاروق الفيشاوي

فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي

إيلون ماسك يطلق "ادعاء مجنون" آخر بشأن خدمة روبوتاكسي

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

جوري بكر تخطف الأنظار خلال العطلة الصيفية

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

تصدرت التريند.. زوجة محمد حماقي حديث السوشيال ميديا

زوجة محمد حماقي
زوجة محمد حماقي
زوجة محمد حماقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد