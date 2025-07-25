قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر مصري: وفد إسرائيل غادر بعد تلقيه رد حماس واستئناف المفاوضات الأسبوع المقبل
أول تعليق من الخارجية الفلسطينية علي قرار الرئيس الفرنسي
مصدر أمني ينفي وجود احتجاجات لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بسبب انتهاكات
القاهرة الإخبارية: الوفد الإسرائيلي يدرس رد حماس.. والمساعدات تدخل غزة
خطر على سلامة المواطنين.. الجيزة تشن حملة لضبط الإسكوتر الكهربائي
دعاء جميل للمسلم يوم الجمعة.. يريح القلب ويهدأ النفس والبال
الزراعة تضرب بيد من حديد.. حملات تفتيش مفاجئة على مخازن الأعلاف وخاماتها بالمحافظات
مقتل 4 أشخاص على الأقل في انهيار مبنى مدرسي بولاية راجستان الهندية
مصرع عامل سقط من أعلى عقار بالهرم
رفض تجويع أهل غزة.. الفلاحين تشارك في حملة الأوانى الفارغة ضد مجرمي الحرب
مصدر مصري: دخول 161 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من معبري زكيم شمال القطاع وكرم أبو سالم
احتفالاً بالعيد القومي.. خصم 50% على تذاكر مهرجان الصيف بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

قربات يوم الجمعة.. وصايا نبوية تسهل طريقك إلى الجنة

قربات يوم الجمعة
قربات يوم الجمعة
محمد شحتة

قربات يوم الجمعة هي النفحات الربانية التي على المسلم أن يغتنمها حتى ينعم بالثواب العظيم والتقرب إلى الله تعالى.

ويوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، فهو يوم مبارك يستحب فيه الإكثار من الصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم ، وفيه قبض ، وفيه النفخة ، وفيه الصعقة ، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي”، قالوا: يا رسول الله! وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بليت، قال: "إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء".

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على قربات يوم الجمعة ليحرص كل مسلم على اغتنامها.

قربات يوم الجمعة

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من قربات يوم الجمعة، الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.

واستشهد مركز الأزهر في منشور له، بقول سيدنا رسول الله: «إنَّ مِن أفضلِ أيَّامِكُمُ الجمعةَ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيهِ قُبِضَ، وفيهِ نَفخةُ الصُّورِ، وفيهِ الصَّعقةُ، فأَكْثروا عليَّ منَ الصَّلاةِ فيهِ، فإنَّ صَلاتَكُم معروضةٌ عليَّ». [أخرجه الحاكم].

وأشار مركز الأزهر إلى أن من قربات يوم الجمعة، قراءة سورة الكهف، لقول سيدنا رسول الله: «من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ أضاء له من النورِ ما بين الجمُعَتَين» [أخرجه الحاكم وغيره].

وأوضح أن من قربات يوم الجمعة، الإكثار من الدعاء، لقول سيدنا رسول الله: «إنَّ في الجُمُعَةِ لَساعَةً، لا يُوافِقُها مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ فيها خَيْرًا، إلَّا أعْطاهُ إيَّاهُ، قالَ: وهي ساعَةٌ خَفِيفَةٌ -أي وقتها قليل-» [متفق عليه].

سنن يوم الجمعة

ومن سنن يوم الجمعة تحري ساعة الإجابة، حيث فيه ساعة إجابة كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «خيرُ يومٍ طلعت عليه الشَّمسُ يومُ الجمعةِ، فيه خُلِق آدمُ، وفيه أُدخل الجنَّةَ، وفيه أُخرج منها، ولا تقومُ السَّاعةُ إلَّا في يومِ الجمعة».

كذلك من سنن يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي، لما ورد أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلاَةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أوَ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

كما يستحب التبكير إلى صلاة الجمعة: «إِذَا كانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وقَفَتِ المَلَائِكَةُ علَى بَابِ المَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأوَّلَ فَالأوَّلَ، ومَثَلُ المُهَجِّرِ كَمَثَلِ الذي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، ويَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». [متفق عليه].

من سنن يوم الجمعة، الذهاب إلى المسجد مشيًا، لقول سيدنا رسول الله: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا». [أخرجه الترمذي].

ومن سنن يوم الجمعة، أن النبي الكريم سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- حثنا على الاغتسال والتطيب والتسوك بيوم الجمعة خاصة.

غسل يوم الجمعة

وروي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : «إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ».

كما يستحب صلاة المسلم ركعتين تحية المسجد، حتّى وإن بدأت الخطبة: فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- «كان يَخْطُبُ يوما في أصحابه فدَخَلَ رَجُلٌ فجلس فرآه النبي فقطع الخطبة فسأله أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: لا. قَالَ: قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ».

وعن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة قال (صلى الله عليه وسلّم): «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء».

ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- حثنا على قراءة الآيات العشر الأواخر من سورة الكهف، وقال النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال».

يوم الجمعة قربات يوم الجمعة سنن يوم الجمعة ساعة الإجابة صلاة الجمعة غسل يوم الجمعة سورة الكهف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

الهندسة 95.8% التجارة 86.2%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الأرصاد

أقوى موجة حر تضرب البلاد خلال ساعات.. وتحذير من الإجهاد الحراري

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

فرصة ذهبية لطلاب علمي علوم.. 74% لكليات الطب بمؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

أرشيفية

موعد حركة تنقلات الشرطة 2025

قطع المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025.. موعد المرحلة الأولى ورابط التسجيل الرسمي

المانجو

أسعار المانجو تفاجئ الجميع اليوم الجمعة| كم يصل سعر الكيلو؟

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ البيضاء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

ترشيحاتنا

مريم توزاني

مريم توزاني تسجل حضورا في مهرجان فينيسيا بفيلمها Calle Malaga

تامر حسني

جمهور العلمين على موعد مع تامر حسني في حفل منتظر .. الليلة

مي سليم وايهاب توفيق

مي سليم تخطف الأنظار برفقة إيهاب توفيق.. شاهد

بالصور

أميرة الجليد.. سيارة تشبه الطبق الطائر في مزاد مقابل ملايين الدولارات

سيارة XF58
سيارة XF58
سيارة XF58

العلامات الصينية تهيمن على سوق السيارات الأوروبية في 2025

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

قاوم المرض بابتسامة.. محطات في ذكرى حاوي الشاشة فاروق الفيشاوي

فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي

إيلون ماسك يطلق "ادعاء مجنون" آخر بشأن خدمة روبوتاكسي

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد