مريم توزاني تسجل حضورا في مهرجان فينيسيا بفيلمها Calle Malaga

تشارك المخرجة المغربية مريم توزاني هذا العام في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بفيلمها الجديد Calle Malaga، وهو الروائي الطويل الثالث في مسيرتها بعد «القفطان الأزرق» و«آدم»، اللذين عُرضا في قسم «نظرة ما»، بمهرجان كان، وكانا مرشحين مغربيين لجوائز الأوسكار عامي 2020 و2023 على التوالي.
مريم توزاني سبق وانضمت للجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في دورته السادسة والسبعين لتصبح أول مغربية تنضم إلى لجنة تحكيم هذا المهرجان الكبير.
وتمنح إدارة المهرجان الأسد الذهبي لإنجاز العمر لكل من المخرج الألماني الكبير فيرنر هيرتزوغ والنجمة الأسطورية كيم نوفاك، تقديراً لمسيرتهما الفنية الفريدة.
ويرأس لجنة التحكيم الرسمية هذا العام المخرج الأمريكي ألكسندر باين، وتضم في عضويتها أيضًا المخرج الإيراني محمد رسولوف، ما يمنح اللجنة طابعًا ثقافيًا متنوعًا ومثيرًا.
وأعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن قائمة أفلام المسابقة الرسمية المشاركة في النسخة 82 التي ستقام في الفترة من 27 أغسطس وحتى 9 سبتمبر المقبل.
أفلام المسابقة الرسمية
تضم المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي هذا العام مجموعة متنوعة من الأعمال وهي:
The Wizard of the Kremlin
Jay Kelly
The Voice of Hind Rajab
A House of Dynamite
Sun Rises on Us All
Frankenstein
Elisa
À pied d’œuvre
Silent Friend
The Testament of Ann Lee
Father Mother Sister Brother
Bugonia
Duse
Un film fatto per Bene
Orphan
The Stranger
No Other Choice
Sotto le nuvole
The Smashing Machine
Girl
La Grazia
مسابقة آفاق
Divine Comedy
Hiedra
Il rapimento di Arabella
Strange River
Lost Land
Grand Ciel
Rose of Nevada
Milk Teeth
Pin de Fartie
Father
En el camino
Songs of Forgotten Trees
Un anno di scuola
The Souffleur
Barrio triste
Mother
Human Resource
Funeral Casino Blues