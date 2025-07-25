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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مريم توزاني تسجل حضورا في مهرجان فينيسيا بفيلمها Calle Malaga

مريم توزاني
مريم توزاني
محمد نبيل

تشارك المخرجة المغربية مريم توزاني هذا العام في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بفيلمها الجديد Calle Malaga، وهو الروائي الطويل الثالث في مسيرتها بعد «القفطان الأزرق» و«آدم»، اللذين عُرضا في قسم «نظرة ما»، بمهرجان كان، وكانا مرشحين مغربيين لجوائز الأوسكار عامي 2020 و2023 على التوالي.

 مريم توزاني سبق وانضمت للجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في دورته السادسة والسبعين لتصبح أول مغربية تنضم إلى لجنة تحكيم هذا المهرجان الكبير.
 

وتمنح إدارة المهرجان الأسد الذهبي لإنجاز العمر لكل من المخرج الألماني الكبير فيرنر هيرتزوغ والنجمة الأسطورية كيم نوفاك، تقديراً لمسيرتهما الفنية الفريدة.
 

ويرأس لجنة التحكيم الرسمية هذا العام المخرج الأمريكي ألكسندر باين، وتضم في عضويتها أيضًا المخرج الإيراني محمد رسولوف، ما يمنح اللجنة طابعًا ثقافيًا متنوعًا ومثيرًا.


وأعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن قائمة أفلام المسابقة الرسمية المشاركة في النسخة 82 التي ستقام في الفترة من 27 أغسطس وحتى 9 سبتمبر المقبل.


أفلام المسابقة الرسمية 

تضم المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي هذا العام مجموعة متنوعة من الأعمال وهي:

The Wizard of the Kremlin

Jay Kelly

The Voice of Hind Rajab

A House of Dynamite

Sun Rises on Us All

Frankenstein

Elisa

À pied d’œuvre

Silent Friend

The Testament of Ann Lee

Father Mother Sister Brother

Bugonia

Duse

Un film fatto per Bene

Orphan

The Stranger

No Other Choice

Sotto le nuvole

The Smashing Machine

Girl

La Grazia

مسابقة آفاق 
Divine Comedy

Hiedra

Il rapimento di Arabella

Strange River

Lost Land

Grand Ciel

Rose of Nevada

Milk Teeth

Pin de Fartie

Father

En el camino

Songs of Forgotten Trees

Un anno di scuola

The Souffleur

Barrio triste

Mother

Human Resource

Funeral Casino Blues


 

مريم توزاني المخرجة مريم توزاني مهرجان فينيسيا

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