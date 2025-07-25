قرار بشأن فتاتين وآخرين أطلقوا النار على صاحب محل بشبرا الخيمة

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام فتاتين و4 أشخاص قاموا بإطلاق النار على صاحب محل بشبرا الخيمة.



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة أهالى منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية من قيام بعض الخارجين على القانون بالتعدى عليهم وإطلاق أعيرة نارية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية من مالك محل، بتضرره من قيام 6 أشخاص "بينهم فتاتان"– مقيمون بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالتعدى عليه بالسب وإطلاق أعيرة نارية فى الهواء أمام المحل ملكه لخلافات بينهم لسابقة عمل الفتاتين بالمحل ملكه وطرده لهما.

تم ضبط مرتكبى الواقعة وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش – فرد خرطوش - كمية من مخدر الهيروين).. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.