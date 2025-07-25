شخص يقيد آخر بالسلاسل ويصعقه بالكهرباء.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر "مقيد بسلسلة حديدية" وصعقه بإستخدام سلك كهرباء داخل حظيرة ماشية بالشرقية.

وبالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية ، وبسؤاله قرر بقيام أحد أقاربه (مقيم بذات المركز) بتوثيقه والتعدى عليه بسلك كهرباء ، وذلك إعتراضاً منه على قيامه بجمع القمامة بالقرية حفاظاً على سمعة العائلة.. وأمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتصويره مقطع الفيديو بهاتفه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.