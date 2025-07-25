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فتاتان تتفقان مع 4 أشخاص على اطلاق النار لتأديب صاحب محل بشبرا الخيمة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فتاتان تتفقان مع 4 أشخاص على اطلاق النار لتأديب صاحب محل بشبرا الخيمة

المتهمون
المتهمون
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة أهالى منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية من قيام بعض الخارجين على القانون بالتعدى عليهم وإطلاق أعيرة نارية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية من مالك محل،، بتضرره من قيام 6 أشخاص "بينهم فتاتين"– مقيمون بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالتعدى عليه بالسب وإطلاق أعيرة نارية فى الهواء أمام المحل ملكه لخلافات بينهم لسابقة عمل الفتاتين بالمحل ملكه وطرده لهما.

تم ضبط مرتكبى الواقعة وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش – فرد خرطوش - كمية من مخدر الهيروين) .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شبرا الخيمة منشور مقطع فيديو القليوبية

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