قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر: ذروة الموجة الحارة تضرب القاهرة بـ 43 درجة محسوسة
تحذيرات في الصين من انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة
لماذا يمنع الزواج في شهر صفر؟.. انتبه لـ13 حقيقة عليك معرفتها
اليوم.. انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب الإبتدائى والإعدادي بالقاهرة
ترامب: فرص الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ضعيفة رغم رغبة بروكسل الشديدة
الطب 74% والهندسة 65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية
جوجل تطلق ميزة Web Guide لتجربة بحث أكثر عبقرية بـ الذكاء الاصطناعي
اليوم .. الإسماعيلي يواجه مودرن سبورت وديا استعدادا للدوري
وزير التعليم يكرم أوائل الثانوية العامة 2025 .. اليوم
لو همومك ديون أو امتحان.. 7 أدعية تكتب لك التوفيق والنجاح
دعاء أول صفر.. بـ3 أدعية لن يخيب لك أمر أو تُرد دعواتك فاغتنمها
فصل الكهرباء عن 8 مناطق في نجع حمادي.. المواعيد والأماكن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحذيرات في الصين من انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة

الأمطار الغزيرة
الأمطار الغزيرة
ناصر السيد

أصدرت السلطات الصينية تحذيرًا بشأن خطر وقوع كارثة جيولوجية في بكين، عقب هطول أمطار غزيرة يوم الجمعة. 

وأشار معهد الأرصاد الجوية في العاصمة بكين إلى تزايد احتمالية حدوث انهيارات أرضية وطينية في 10 من أصل 16 منطقة في المدينة. 

كما حذّر المسؤولون من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة في المناطق الجبلية اليوم السبت. 

وتُعدّ هذه التحذيرات جزءًا من الإجراءات المتبعة في الصين عندما تزيد الأحوال الجوية المتطرفة من احتمالية وقوع كوارث طبيعية، وذلك بهدف ضمان السلامة العامة والاستعداد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الصين، أمس الجمعة، أن عواصف في شمال البلاد أغرقت مدينة باودينج بأمطار تساوي ما يقرب من معدل سنة كاملة، ما أجبر أكثر من 19 ألف شخص على النزوح من منازلهم.

وبلغ منسوب هطول الأمطار في مدينة يي، الواقعة في الجزء الغربي من باودينج، ما يصل إلى 447.4 ملليمتر خلال 24 ساعة حتى وقت مبكر من صباح الجمعة، وجرى تعديل السجلات في عدد من محطات الأرصاد الجوية في مقاطعة خبي، التي تعد باودينج جزءاً منها.

الصين انهيارات أرضية الأمطار الغزيرة انهيارات أرضية وطينية العاصمة بكين معهد الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025.. التنفيذ يبدأ في أغسطس| تفاصيل

شادي زلط

فورًا .. أول ردّ من التعليم على أزمة نتائج الثانوية العامة

وزارة الداخلية

موعد الاعلان عن حركة تنقلات ضباط الشرطة .. والتغيرات المرتقبة

تنسيق الدبلومات 2025

95 % للفني الصحي و87.1% للتمريض و98.3% لهندسة البترول.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الجامعات 2025

الكليات المتاحة لطلاب العلمي والأدبي في تنسيق الجامعات 2025

ارتفاع درجات الحرارة

تقترب من الـ 50 درجة| بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

تنسيق الدبلومات 2025

العلوم الإدارية 65% وهندسة 96% وتجارة 84.1%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

وزارة الداخلية

حقيقة احتجاز ضابط بقسم شرطة.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

ترشيحاتنا

دورتكِ الشهرية قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

كيف تؤثر التغيرات الهرمونية على خطر سرطان الثدي؟.. دراسة توضح

سلمى أبو ضيف

رفقة زوجها.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها

القولون العصبي

أعراض القولون العصبي.. وروشتة سحرية للتعامل معه

بالصور

5 أطعمة تعالج الالتهاب الداخلي وتبطئ الشيخوخة

5 أطعمة تعالج الالتهاب الداخلي وتبطئ الشيخوخة
5 أطعمة تعالج الالتهاب الداخلي وتبطئ الشيخوخة
5 أطعمة تعالج الالتهاب الداخلي وتبطئ الشيخوخة

الزيوت النباتية.. هل تُدمّر شباب بشرتك؟

لزيوت النباتية: هل تُدمّر شباب بشرتك؟
لزيوت النباتية: هل تُدمّر شباب بشرتك؟
لزيوت النباتية: هل تُدمّر شباب بشرتك؟

طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل

طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل
طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل
طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل

متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية

متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية
متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية
متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد