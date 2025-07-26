تحذيرات في الصين من انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة

أصدرت السلطات الصينية تحذيرًا بشأن خطر وقوع كارثة جيولوجية في بكين، عقب هطول أمطار غزيرة يوم الجمعة.

وأشار معهد الأرصاد الجوية في العاصمة بكين إلى تزايد احتمالية حدوث انهيارات أرضية وطينية في 10 من أصل 16 منطقة في المدينة.

كما حذّر المسؤولون من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة في المناطق الجبلية اليوم السبت.

وتُعدّ هذه التحذيرات جزءًا من الإجراءات المتبعة في الصين عندما تزيد الأحوال الجوية المتطرفة من احتمالية وقوع كوارث طبيعية، وذلك بهدف ضمان السلامة العامة والاستعداد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الصين، أمس الجمعة، أن عواصف في شمال البلاد أغرقت مدينة باودينج بأمطار تساوي ما يقرب من معدل سنة كاملة، ما أجبر أكثر من 19 ألف شخص على النزوح من منازلهم.

وبلغ منسوب هطول الأمطار في مدينة يي، الواقعة في الجزء الغربي من باودينج، ما يصل إلى 447.4 ملليمتر خلال 24 ساعة حتى وقت مبكر من صباح الجمعة، وجرى تعديل السجلات في عدد من محطات الأرصاد الجوية في مقاطعة خبي، التي تعد باودينج جزءاً منها.