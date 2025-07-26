طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل، وهي من الأطباق الشرقية التقليدية اللذيذة، تُحضَّر من العدس والأرز وتُقدَّم مع البصل المقلي المقرمش، طبق نباتي، غني بالبروتين والألياف، ويعد خيارًا مثاليًا لوجبة مغذية ومشبعة.

طريقة عمل صينية مجدرة بالبصل

تقدم الشيف هدى زعرب طريقة عمل صينية مجدرة بالبصل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي.

المكونات

1 كوب عدس بني مغسول ومسلوق نصف سلقة

1 كوب أرز مصري أو بسمتي منقوع 15 دقيقة

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

2 كوب ماء ساخن أو مرق خضار

بصل مقلي للتزيين اختياري

طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل

في مقلاة، سخّني الزيت على نار متوسطة.

أضيفي شرائح البصل وقلّبيها حتى تذبل وتتحمر جيدًا وتأخذ لونًا ذهبيًا داكنًا.

ارفعي جزءًا من البصل جانبًا للتزيين لاحقًا.

في صينية فرن أو طاجن، ضعي العدس المسلوق نصف سلقة، والأرز المصفّى.

أضيفي البصل المحمّر واتركي القليل منه للتزيين.

أضيفي الكمون، الملح، الفلفل، وقلّبي المكونات جيدًا.

اسكبي الماء أو المرق فوق الخليط.

سخني الفرن مسبقًا على حرارة 200 درجة مئوية.

غطي الصنية بورق فويل.

أدخليها الفرن لمدة 30–40 دقيقة أو حتى ينضج الأرز تمامًا ويتشرب السائل.

يمكنك إزالة ورق الفويل في آخر 5 دقائق لتحمير الوجه قليلًا.

التقديم

زيّني الوجه بالبصل المقلي المحمّر.

قدّميها مع لبن زبادي أو سلطة خضراء أو مخلل.

نصائح لنجاح طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل