بديل نباتي مغذي.. طريقة عمل كفتة العدس الأحمر

بدأت العديد من العائلات في البحث عن بدائل نباتية مشبعة ومغذية، ومن بين الوصفات التي لاقت رواجًا كبيرًا مؤخرًا، تبرز كفتة العدس الأحمر كخيار مثالي يجمع بين المذاق الرائع والفوائد الصحية.

هذه الوصفة لا تناسب فقط النباتيين، بل أيضًا أي شخص يرغب في تقليل استهلاكه للحوم أو يرغب في تنويع وجباته بشكل ذكي. والأفضل من ذلك، وتعتبر كفتة العدس الاحمر سهلة التحضير، ويمكن تقديمها مشوية أو مقلية بجانب الأرز، الخبز أو طبق من السلطة الخضراء.

طريقة عمل كفته العدس الاحمر

طريقة عمل كفته العدس الاحمر

المكونات:

1 كوب عدس أحمر مغسول

1 بصلة متوسطة مفرومة

3 فصوص ثوم مهروس

½ كوب بقدونس مفروم

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

½ كوب شوفان مطحون أو بقسماط ناعم

1 ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة بابريكا

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

كمية قليلة من الزيت للخبز أو التحمير

طريقة عمل كفته العدس الاحمر

طريقة التحضير:

ـ يُسلق العدس في ماء كافٍ حتى ينضج تمامًا، ثم يُصفى من الماء الزائد.

ـ يُهرس العدس جيدًا باستخدام شوكة أو خلاط يدوي حتى يصبح ناعمًا.

ـ تُضاف باقي المكونات إلى العدس المهروس ويُقلب الخليط جيدًا حتى يتجانس.

ـ يُترك الخليط في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى يتماسك، ثم يُشكل على هيئة أصابع كفتة.

ـ للخبز: تُرص الكفتة في صينية مدهونة بزيت خفيف وتُخبز في فرن ساخن على 200 درجة لمدة 20 دقيقة، مع تقليبها في منتصف الوقت.

ـ تُقلى في زيت ساخن حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

طريقة عمل كفته العدس الاحمر

لماذا كفتة العدس الأحمر؟

ـ غنية بـالبروتين النباتي

ـ مصدر رائع لـالألياف والحديد

ـ مشبعة ومناسبة لجميع أفراد الأسرة

ـ اقتصادية وسهلة التحضير

سواء كنتِ تتبعين نظامًا نباتيًا، أو تبحثين عن بدائل صحية واقتصادية للحوم، فإن كفتة العدس الأحمر تقدم لك وجبة متكاملة بطعم مميز سيُرضي الجميع على سفرتك.