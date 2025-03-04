بتوابل المطاعم.. تتبيلة صنية الفراخ المشوية

اذا كنتي من محبي الفراخ المشوية نقدم لكي اليوم تتبيلة رائعة لصينية الفراخ المشوية في الفرن:

طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية

المكونات

1 دجاجة كاملة مقطعة إلى قطع أو 4 صدور دجاج.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي أو زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

3 فصوص من الثوم المهروس.

1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

1 ملعقة صغيرة من البابريكا.

1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المجففة.

1 ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار.

1 ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة عمل الفراخ المشويه

من خلال الفقرة سوف نوضح خطوات عمل الدجاج المشوي كالتالي:

في وعاء عميق، ضعي الزيت النباتي أو زيت الزيتون مع عصير الليمون.

أضيفي الثوم المهروس، الكمون، البابريكا، الكزبرة، الزعتر، الملح، الفلفل الأسود، والفلفل الحار.

إذا كنت تفضلين مذاق حلو قليل، أضيفي ملعقة صغيرة من العسل.

اخلطي المكونات جيدا حتى تصبح التتبيلة متجانسة.

ضعي قطع الدجاج في الوعاء الذي يحتوي على التتبيلة وتأكدي من تغطية كل قطعة جيدا بالتتبيلة.

غطي الوعاء واتركي الدجاج في التتبيلة لمدة ساعتين على الأقل، ويفضل أن يكون طوال الليل في الثلاجة للحصول على طعم أفضل.

سخني الشواية أو الفرن على درجة حرارة متوسطة.

ضعي قطع الدجاج على الشواية أو في صينية الفرن، واتركيها لتشوى لمدة 20-30 دقيقة، مع التقليب من وقت لآخر حتى يتحمر الدجاج من جميع الجوانب.

تأكدي من أن الدجاج ناضج تماما وأنه وصل إلى درجة حرارة داخلية آمنة.

ملحوظه” إذا كنت تستخدمين شواية الفحم، يمكنك وضع الفحم على جانب واحد من الشواية واستخدامه كحرارة غير مباشرة لطهي الدجاج بشكل متساوي.

المكونات

1 دجاجة مقطعة أو صدور وأفخاذ حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زبادي

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة مذابة

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بابريكا (فلفل حلو)

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بهارات دجاج

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة بصل بودرة أو بصل مفروم

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف أو روزماري

1/2 ملعقة صغيرة قرفة (اختياري لمذاق مميز)

1/2 ملعقة صغيرة شطة (حسب الرغبة)

طريقة التحضير:

في وعاء كبير، اخلطي جميع المكونات معًا حتى تتكون تتبيلة متجانسة.

أضيفي قطع الفراخ وقلّبيها جيدًا حتى تغلفها التتبيلة بالكامل.

غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل (ويفضل ليلة كاملة).

ضعي الدجاج في صينية فرن مع شرائح بصل وفلفل وطماطم (اختياري).

غطي الصينية بورق فويل وأدخليها فرن مسخن مسبقًا على 200 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة.

انزعي ورق الفويل واتركيها تحت الشواية حتى يتحمر الوجه.

قدميها ساخنة مع الأرز أو الخبز والسلطة.

بالهناء والشفاء!