قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إحباط هجومين في الضفة الغربية
فينيسيوس يشعل أزمة داخل ريال مدريد بسبب مبابي
كيف تحافظ على صلاة الفجر؟.. الإفتاء: لا يؤديها إلا أصحاب النفوس المطمئنة
عملاق تحت الأرض يحتوي على 17 مليون طن من النحاس .. أين يوجد؟
إيهود باراك يدعو إلى عصيان مدني وإضراب عام حتى استقالة حكومة نتنياهو
مصر وقطر تؤكدان تواصل جهودهما الحثيثة في ملف الوساطة بقطاع غزة
الفيضانات في إثيوبيا تدمر 50 منزلا بمدينة جامبيلا غرب البلاد
الصحة تنظم قافلة طبية متنقلة لدعم صحة المرأة في الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية
كيف تسجل رغباتك في تنسيق الجامعات 2025 دون أخطاء؟ التفاصيل الكاملة
صنع الله إبراهيم على جهاز تنفس صناعي.. والثقافة تتحرك لإنقاذه
صور أبناء أحمد عز وزينة الحقيقين| شاهد
83.6 % لـ التمريض.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد جدة يحسم صفقة محمد العبسي لتدعيم حراسة المرمى استعدادًا للموسم الجديد

محمد العبسي
محمد العبسي
إسلام مقلد

أنهى نادي اتحاد جدة إجراءات التعاقد مع الحارس الشاب محمد العبسي، قادمًا من صفوف نادي الشباب، في صفقة تهدف إلى تدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ضمن خطة العميد لبناء فريق قوي قادر على المنافسة على كافة البطولات في موسم 2025/2026.

وجاءت الصفقة لتعويض رحيل الحارس محمد المحاسنة، الذي استبعده المدير الفني الفرنسي لوران بلان من معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد، قبل أن يتم فسخ عقده بشكل رسمي خلال الأيام الماضية.

وبدأت إدارة الاتحاد مفاوضاتها مع محمد العبسي، صاحب الـ22 عامًا، عقب تألقه اللافت مع الشباب في الموسم الماضي، حيث شارك في 7 مباريات ولفت الأنظار بأدائه، ليصبح خيارًا موثوقًا لحراسة مرمى الاتحاد، خلف الحارس الأساسي الصربي بريدراج رايكوفيتش.

وحسب ما أوردته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الاتفاق قد تم مع العبسي على توقيع عقد يمتد لأربعة مواسم، في انتظار استكمال بعض التفاصيل النهائية مع إدارة نادي الشباب، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة في الأيام القليلة المقبلة.

ومن المنتظر أن ينضم العبسي مباشرة إلى معسكر الفريق الاتحادي الخارجي استعدادًا للموسم الجديد، ليبدأ رحلة إثبات الذات داخل صفوف "العميد"، في وقت يواصل فيه الجهاز الفني تجهيز الفريق بدنيًا وفنيًا لخوض موسم حافل بالتحديات.

ويأتي هذا التحرك في إطار رغبة الاتحاد في تأمين جميع المراكز بعناصر شابة ومتميزة، خاصة مع تطلعات النادي للحفاظ على لقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى المشاركة المرتقبة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس السوبر السعودي، حيث يأمل الاتحاديون في العودة بقوة إلى منصات التتويج القارية.

وتعكس صفقة العبسي توجه إدارة الاتحاد للاهتمام بالمواهب المحلية الصاعدة، من خلال دمج عناصر الخبرة بالشباب، لبناء توليفة متجانسة تحت قيادة لوران بلان، الذي يضع الاستقرار الفني وتدعيم الصفوف على رأس أولوياته قبل انطلاق الموسم.

نادي اتحاد جدة اتحاد جدة محمد العبسي نادي الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

لحق بأبنائه الـ 6.. وفاة والد ضحايا فاجعة المنيا بمستشفى أسيوط الجامعي

تنسيق الجامعات 2025

الطب 95% والصيدلة 91%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الأولى علمي علوم

ابراهيم الكرداني

سكاكين بتقطعني.. إبراهيم الكرداني يعلن إصابته بهذا المرض

أرشيفية

موعد حركة تنقلات الشرطة 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لا مكان للقلق.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديم

الإعلامي الرياضي هيثم عبد العزيز عامر

وفاة الإعلامي الرياضي هيثم عبد العزيز عامر

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في مصر

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.. رابط مباشر لبوابة الأزهر الإلكترونية

ترشيحاتنا

مفتي الديار الفلسطينية

شرطة الاحتلال تعتقل الشيخ محمد حسين مفتي الديار الفلسطينيه من داخل المسجد الاقصى

صورة أرشيفية

ألمانيا: لا نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين لأن إسرائيل أهم!

صورة أرشيفية

الجنائية الدولية: المجر انتهكت التزاماتها بعدم اعتقال نتنياهو

بالصور

أفضل الأطعمة لزيادة الوزن والتخلص من النحافة

أطعمة غنية بالسعرات والبروتين تعزز الكتلة العضلية وتمنحك الرشاقة
أطعمة غنية بالسعرات والبروتين تعزز الكتلة العضلية وتمنحك الرشاقة
أطعمة غنية بالسعرات والبروتين تعزز الكتلة العضلية وتمنحك الرشاقة

أول ظهور لبطلة فيديو الخيانة الزوجية .. بدون خاتم زواجها

ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية
ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية
ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية

علاج ثوري لسرطان الثدي.. أخر تطورات توصل إليها العلم تطيل العمر وتمنع تفاقم المرض

أدوية جديدة تؤخر نمو ورم سرطان الثدي بنسبة 56%
أدوية جديدة تؤخر نمو ورم سرطان الثدي بنسبة 56%
أدوية جديدة تؤخر نمو ورم سرطان الثدي بنسبة 56%

شئون البيئة بالشرقية يجتمع بالرائدات الريفيات للتصدى لظاهرة السحابة السوداء | صور

تضامن الشرقية
تضامن الشرقية
تضامن الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد