اتحاد جدة يحسم صفقة محمد العبسي لتدعيم حراسة المرمى استعدادًا للموسم الجديد

أنهى نادي اتحاد جدة إجراءات التعاقد مع الحارس الشاب محمد العبسي، قادمًا من صفوف نادي الشباب، في صفقة تهدف إلى تدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ضمن خطة العميد لبناء فريق قوي قادر على المنافسة على كافة البطولات في موسم 2025/2026.

وجاءت الصفقة لتعويض رحيل الحارس محمد المحاسنة، الذي استبعده المدير الفني الفرنسي لوران بلان من معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد، قبل أن يتم فسخ عقده بشكل رسمي خلال الأيام الماضية.

وبدأت إدارة الاتحاد مفاوضاتها مع محمد العبسي، صاحب الـ22 عامًا، عقب تألقه اللافت مع الشباب في الموسم الماضي، حيث شارك في 7 مباريات ولفت الأنظار بأدائه، ليصبح خيارًا موثوقًا لحراسة مرمى الاتحاد، خلف الحارس الأساسي الصربي بريدراج رايكوفيتش.

وحسب ما أوردته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الاتفاق قد تم مع العبسي على توقيع عقد يمتد لأربعة مواسم، في انتظار استكمال بعض التفاصيل النهائية مع إدارة نادي الشباب، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة في الأيام القليلة المقبلة.

ومن المنتظر أن ينضم العبسي مباشرة إلى معسكر الفريق الاتحادي الخارجي استعدادًا للموسم الجديد، ليبدأ رحلة إثبات الذات داخل صفوف "العميد"، في وقت يواصل فيه الجهاز الفني تجهيز الفريق بدنيًا وفنيًا لخوض موسم حافل بالتحديات.

ويأتي هذا التحرك في إطار رغبة الاتحاد في تأمين جميع المراكز بعناصر شابة ومتميزة، خاصة مع تطلعات النادي للحفاظ على لقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى المشاركة المرتقبة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس السوبر السعودي، حيث يأمل الاتحاديون في العودة بقوة إلى منصات التتويج القارية.

وتعكس صفقة العبسي توجه إدارة الاتحاد للاهتمام بالمواهب المحلية الصاعدة، من خلال دمج عناصر الخبرة بالشباب، لبناء توليفة متجانسة تحت قيادة لوران بلان، الذي يضع الاستقرار الفني وتدعيم الصفوف على رأس أولوياته قبل انطلاق الموسم.