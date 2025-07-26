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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تعليم الغربية: انطلاق امتحانات الدور الثاني لمراحل النقل بالمدارس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

انطلقت فى محافظة الغربية، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني لمراحل النقل للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بمدارس الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة.

جهود وكيل التعليم بالغربية 

كان ناصر حسن، وكيل وزارة  التربية والتعليم بالغربية، أكد إنهاء الإدارات التعليمية جميع استعداداتها مع اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية، وتوفير المناخ الآمن والهادئ خلال فترة الامتحانات، مع التأكيد على ضرورة الانضباط داخل اللجان وتنفيذ جميع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

دعم الطلاب والطالبات 

وشدد وكيل الوزارة على عدم اصطحاب التليفون المحمول، مع ضرورة إعلان الجداول فى مكان ظاهر لجميع الطلاب، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير الجودة فى جميع أعمال تقدير الدرجات والتصحيح أول بأول، مع مراعاة السرية فى رصد الدرجات.

تيسير امتحانات الدور الثاني 

وأوصى "حسن"، مديرى عموم الإدارت بالمرور اليومى على اللجان الامتحانية، وتوفير جميع سبل الراحة والأمان لجميع الطلاب.

جدير بالذكر أن امتحانات النقل الدور الثانى للمرحلة الإبتدائية بدأت اليوم، السبت الموافق ٢٦ يوليو، وتستمر حتى الثلاثاء ٢٩ يوليو، وامتحانات النقل للدور الثانى وتستمر حتى الأربعاء ٣٠ يوليو، وامتحانات النقل الدور الثانى للمرحلة الثانوية وتستمر حتى الخميس ٣١ يوليو ٢٠٢٥، وامتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة والمهنية تبدأ الأربعاء ٦ أغسطس وتستمر حتى الاثنين ١١ أغسطس.

تدشين امتحانات الدور الثاني ردع مخالفين قانونيا مدارس وكيل التعليم بالغربية طلاب وطالبات

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