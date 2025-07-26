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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بالعلمين الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة.

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل جولته بمحطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر، إلى اهتمام الدولة بملف تحلية مياه البحر، والحرص على التوسع في هذا المجال باعتباره أحد أهم محاور التنمية المستدامة، مع الاعتماد بشكل أكبر على أحدث التقنيات والتكنولوجيات المستخدمة فى هذا المجال، وذلك بما يسهم فى تعزيز وتعظيم كفاءة محطات التحلية وحجم انتاجها.

ونوه رئيس الوزراء بأهمية ما يتم إجراؤه من تجارب بحثية باستخدام المياه المحلاة من البحر في زراعة أصناف مختلفة من الخضر والفاكهة، وهو ما يأتي فى إطار جهود الدولة لتعظيم الإمكانات الزراعية للمناطق الساحلية الجديدة وتوسيع الرقعة الزراعية، سعياً لتحقيق المزيد من أوجه تعزيز الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة.

وخلال تفقده المحطة استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مكونات وإمكانات محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر، بمدينة العلمين الجديدة، والجهود المبذولة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لاستغلالها في الأنشطة والتجارب الزراعية المختلفة.

وفى هذا السياق، أشار المهندس شريف الشربيني إلى التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتى الإسكان والزراعة للبدء فى إجراء العديد من التجارب لإقامة بعض الزراعات بمدينة العلمين الجديدة؟

وأوضح أنه يتم حاليا من خلال مركزي البحوث الزراعية والصحراء، إجراء التجارب والدراسات الخاصة بالتربة والمياه وإعداد التراكيب المحصولية، لبعض المحاصيل غير الشرهة للمياه وقصيرة العمر، وخاصة من الخضراوات والفواكه التي تتميز بقدرتها على التكيف مع الظروف المناخية للمنطقة، بالإضافة إلى بعض المحاصيل الحقلية الاستراتيجية.

وأشار وزير الإسكان إلى أن نجاح مثل هذه التجارب من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار الزراعي في منطقة الساحل الشمالي، هذه المنطقة الواعدة، واتاحة المزيد من الفرص الجديدة للمشروعات الزراعية بالعلمين الجديدة، وذلك بما يسهم في تحويل أجزاء من هذه المنطقة إلى مراكز إنتاج زراعي حديثة تعتمد على أحدث تقنيات وتكنولوجيات الري والزراعة الموفرة للمياه بالاعتماد على المياه التي يتم تحليتها من البحر.

وخلال الجولة، تناول الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، عددا من التراكيب المحصولية المتوقعة للزراعة فى هذه المنطقة اعتماداً على مياه البحر المحلاة، ونسب ومعدلات استهلاك تلك التراكيب للمياه.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

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