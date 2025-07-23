مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعى في العلمين الجديدة اليوم

يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة.

تفاصيل قرارات مجلس الوزراء

ويعقب الاجتماع عقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لإعلان تفاصيل قرارات مجلس الوزراء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس أمس الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعاليات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى أن الأحداث المتلاحقة التي مرت بها المنطقة تسببت في تأجيل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في موعدها الذي كان محددا من قبل في 3 يوليو الجاري، لافتا إلى أن قرار التأجيل جاء انطلاقاً من حرص الدولة المصرية على تقديم حدث استثنائي عالمي في أجواء تليق بعظمة الحضارة المصرية وتراثها الفريد.