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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رحيله مؤلم.. كندة علوش تنعى زياد الرحباني

زياد الرحباني
زياد الرحباني
يارا أمين

نعت الفنانة كندة علوش، الراحل الفنان والملحن اللبناني زياد الرحباني الذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ 69 عامًا.

وكتبت كندة على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "وداعاً زياد الرحباني، رحيله مؤلم، لإني من جيل تربى على فكره، تربى على موسيقاه وأغانيه تربى على مسرحياته وكتاباته وطريقته الساخرة
 

وتابعت كندة: “هو مش مجرد فنان مبدع وموسيقار عبقري هو مفكر فيلسوف كاتب مسرحي كبير هو متمرد في كل المجالات مجدد جريء صاحب مدرسة فنية متفردة”.

وأكملت: "كنت محظوظة اني التقيت فيه اكتر من مرة محظوظة اني حضرت اكتر من حفلة ومسرحية، محظوظة إنو شكل جزء كبير من ذاكرتي و
طريقة تفكيري ووجداني".
 

واختتمت: “بحزن لأنو الزمن الصعب اللي نحن عايشين فيه مستحيل يجيب ناس عظيمة متلو، الله يرحمك ويصبر والدتك العظيمة وأسرتك وعشاقك ومحبيك لروحك”.

وفاة زياد الرحباني

وكتب عبدالرحيم كمال، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: "مات موسيقي عربي كبير.. رحل عن عالمنا موسيقي كان الأهم من والده وعمه.. فقد الوطن العربي قامة فنية رفيعة وصاحب موسيقى فريدة، مات الابن الموهوب لفيروز والذي قدم لها أجمل ألحانها على الإطلاق".

وأضاف: "وداعا زياد رحباني ورحمك الله بقدر ما تحمل في قلبك من فن وموسيقى وحب وسخرية ذكية".

رحلة زياد الرحباني

يذكر أن زياد الرحباني توفي، اليوم السبت، بعد مسيرة حافلة بالتجريب، التمرد، والصدق، بعد أن صنع لنفسه مكانة لا ينافسه فيها أحد في المشهد الثقافي اللبناني والعربي.. لم يكن مجرد ابن فيروز، بل كان هو نفسه صوتًا صارخًا في وجه الحرب، واللاعدالة، والفراغ الذي خلّفه الوطن في قلوب محبيه.

كندة علوش إنستجرام الرحباني عبدالرحيم كمال فيسبوك

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