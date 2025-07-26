بسبب جنازته | طلب جماهيري عاجل من عشاق زياد الرحباني

ها ذا زياد الرحباني قد رحل ، ذلك الفنان الثائر الحر الذي لطالما عبّر عن الواقع اللبناني الحزين بأعماله التمثيلية الساخرة والعميقة في ذات الوقت التي نجح وبجدارة في معالجة موضوعاته بها، وبعد نهاية مشواره ورحلته التضامنية مع شعبه وأهل وطنه الحبيب، جاءت الجماهير الغفيرة من عاشقيه يطالبون بالمشاركة في تشييع جثمانه الاثنين المقبل من أمام المستشفى الذى توفي داخله.

وكتب أحد الحسابات عبر موقع فيسبوك جاء فيه: "أصدقاء ورفاق زياد الرحباني يدعونكم لتشييعه من أمام مستشفى خوري في منطقة الحمرا في بيروت، قبل انطلاق النعش إلى المحيدثة (بكفيا)، وذلك في الثامنة صباحاً من يوم الإثنين المقبل .. تعالوا نكلله بالورود لنقول له وداعاً".

عزاء زياد الرحباني

ومن المقرر ان يقام عزاء الراحل زياد الرحباني يوم الأثنين المقبل فى صالون كنيسة رقاد السيدة ، وأيضا يوم الثلاثاء.

رحل الفنان زياد الرحباني عن عالمنا اليوم، وهو ابن الفنانة فيروز، عن عمر يناهز 69 عاما، في أحد المستشفيات في بيروت.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية، أبرزها قناة الجديد، أن وفاة الفنان زياد الرحباني، جاءت؛ بسبب تدهور حالته الصحية، وتحديدا بسبب مشاكل في الكبد، تفاقمت في آخر 15 يوما قبل الوفاة التي جاءت بشكل طبيعي.

أشهر ألحان زياد الرحباني

وفي تصريح سابق له في برنامج "معكم مني الشاذلي"، قال المسرحي والموسيقار اللبناني زياد الرحباني، إن أول لحن له، لوالدته المطربة فيروز كان أغنية سألوني الناس، لافتا إلى أنه في ذلك الوقت كان يبلغ الرابعة عشر من عمره.

وقال "الرحباني"، خلال استضافته ببرنامج "معكم مني الشاذلي"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: «لست أنا من قرر إني ألحن لفيروز، عمي منصور هو الذي قرر، لأنه كان فيه أغنية لعمي منصور عاملها لشخص اسمه مروان محفوظ، والتي أصبحت أغنية “سألوني الناس”».

وأشار إلى أن: «الأغنية كانت فيها كلمات أخرى، وعندما سمعها عمي منصور، وقال لي أنا سوف أركب على الأغنية كلمات أخرى وصارت أغنية سألوني الناس».

وأضاف: «أول لحن ليا لفيروز كان أغنية سألوني الناس وكان عندي وقتها 14 سنة، وكنت دائما أستمع إلى الملحن سيد درويش».

الخلاف والصلح بين زياد الرحباني ووالدته فيروز

نشب خلاف وصل إلى حد القطيعة بين فيروز وابنها الموسيقار زياد الرحباني، الذي كشف في تصريحات تليفزيونية عن سبب الخلاف.

وقال زياد الرحباني إن السبب وراء الخلاف والقطيعة بينه وبين والدته فيروز، ليس فيروز شخصيا، وإنما دائرة أعمالها المقربة ومنهم أخته ومحامي العائلة.

وأضاف «الرحباني» خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع على قناة «سي بي سي»، أنهم ظلوا عامين في خلاف، وبعدها عاد ليصالحها من خلال مكالمة تليفونية وطالب أن يقابلها، والصلح تم بسرعة لأنه لا توجد مشكلة كبيرة وبعدها طرحت أسطوانة جديدة، وأشار «الرحباني» إلى أنه بعد تصفية الخلاف رجع لتقديم ألحان لأغاني والدته.

زياد الرحباني والتفكير في الاعتزال

الموسيقار زياد الرحباني، إنه دخل في عزلة عن العمل لفترة دخلت في عامين و3 أشهر، موضحا أنه اتخذ قرار شبه الاعتزال بسبب ظروف تنفيذ الشغل والحياة المهنية الصعبة.

وأضاف الرحباني خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع على قناة «سي بي سي» أنه لم يتخذ رأي أحد في قرار الاعتزال لأنه شعر بالإحباط بسبب البطالة وما حدث خلال الفترة الأخيرة في المهن الحرة.

وأوضح أن حياته المهنية تسير بشكل يومي ومنظم، وجزء كبير من عمله حريص على فعله بنفسه، مشيرا إلى أنه شخص غير بوهيمي إطلاقا وحريص علي تنظيم الشغل وعدم مضيعة الوقت، ولكنه قرر الدخول في عزلة مؤقته.