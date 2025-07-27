طريقة عمل بان كيك بالشوكولاته

يعد بان كيك الشوكولاته من المخبوزات المفضلة للعديد من الأشخاصؤ ويمكن تحضير بان كيك الشوكولاته بخطوات بسيطة وسهلة.

وإليكم طريقة تحضير بان كيك الشوكولاته

مقادير بان كيك الشوكولاته

كوب لبن

بيضة

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

كوب دقيق

نصف كوب كاكاو

ربع كوب سكر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

نصف ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق كبيرة سكر بودر

طريقة تحضير بان كيك الشوكولاته

قومي بخلط اللبن والبيض والزبدة المذابة في عاء حتى تمتزج المكونات جيدا

ثم امزجي الدقيق والكاكاو البودرة والسكر والبيكنج صودا والملح في وعاء آخر.

ضيفي خليط اللبن والبيض لخليط الدقيق والكاكاو وحركي حتى تمتزج المكونات.

سخني مقلاة على نار متوسطة.

ضعي كمية من خليط البان كيك وحمريها لمدة دقيقتين على كل وجه.

زيني البان كيك بالسكر البودرة حسب الرغبة