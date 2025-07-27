قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اتهامات «شيكا».. منة فضالي تدافع عن وفاء عامر: نجمة وجدعة وعيب اللي بيتقال عليها
الطقس اليوم | شديد الحرارة .. وتحذير من ظاهرة جوية
أعاني من الكسل في العبادة فما علاج ذلك؟.. الإفتاء تجيب
75 % لمعاهد التمريض.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025
وداعُا «السمعة».. وفاة أول مُشجّع للنادي المصري ومنتخب مصر يُطلي جسمه بعلم بلاده
خبر سار لطلاب الثانوية العامة: درجاتك ستعود وستسترد رسومك
متحدث التعليم: نسبة الخطأ في تصحيح الثانوية العامة تكاد تكون معدومة
نجاح العملية.. «أنغام» تكشف تفاصيل حالتها الصحية لأول مرة
العودة إلى الجذور.. البابا تواضروس يفتتح ملتقى «لوجوس للشباب» حول العالم بعنوان «متصلون»|صور
العرض التركي يصل رسميًا.. الأهلي يدرس انتقال «كوكا» إلى «قاسم باشا»
«حنظلة» تحت الحصار.. حماس تحمّل نتنياهو المسئولية عن سلامة المُتضامنين
شكله بقى وحش أوي.. تعليق مثير من إعلامي بشأن رسالة وداع وسام أبو علي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل بان كيك بالشوكولاته

بان كيك
بان كيك
نهى هجرس

يعد بان كيك الشوكولاته من المخبوزات المفضلة للعديد من الأشخاصؤ ويمكن تحضير بان كيك الشوكولاته بخطوات بسيطة وسهلة.

وإليكم طريقة تحضير بان كيك الشوكولاته 

مقادير بان كيك الشوكولاته 

كوب لبن

بيضة

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

كوب دقيق

نصف كوب كاكاو

ربع كوب سكر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا 

نصف ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق كبيرة سكر بودر

طريقة تحضير بان كيك الشوكولاته 

قومي بخلط اللبن والبيض والزبدة المذابة في عاء حتى تمتزج المكونات جيدا

ثم امزجي الدقيق والكاكاو البودرة والسكر والبيكنج صودا والملح في وعاء آخر.

ضيفي خليط اللبن والبيض لخليط الدقيق والكاكاو وحركي حتى تمتزج المكونات.

سخني مقلاة على نار متوسطة.

ضعي كمية من خليط البان كيك وحمريها لمدة دقيقتين على كل وجه.

زيني البان كيك بالسكر البودرة حسب الرغبة 

بان كيك طريقة تحضير بان كيك مكونات بان كيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الداخلية

ترقيات ونقل .. وزير الداخلية يعلن حركة تنقلات ضباط الشرطة

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا

حركة تنقلات الشرطة 2025.. وزير الداخلية يعتمدها رسميًا

حركة تنقلات الشرطة 2025.. وزير الداخلية يعتمدها رسميًا بالأسماء

بالأسماء.. جدول كامل لحركة تنقلات الداخلية لعام 2025

حركة تنقلات الداخلية 2025 .. قائمة كاملة بالأسماء والمناصب الجديدة

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

اللواء محمود توفيق

تصعيد وترقية.. ننشر أسماء قيادات مباحث أمن الجيزة

حركة تنقلات الداخلية بالأسماء.. عاطف خالد للأمن الوطنى ومحمد أبو الليل لمنطقة جنوب الصعيد

حركة تنقلات الداخلية بالأسماء 2025.. عاطف خالد للأمن الوطنى ومحمد أبو الليل لجنوب الصعيد

ترشيحاتنا

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

بن زايد: نعتزم استئناف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة على الفور

أرشيفية

حماس تتخذ التدابير اللازمة لمنع عملية إسرائيلية-أميركية في غزة

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

لماذا يدفع ترامب نحو الحسم؟ لا للتهدئة مع حماس

بالصور

لوك جديد.. أصالة تبهر متابعيها عبر إنستجرام

أصالة
أصالة
أصالة

فستان صيفي .. ناهد السباعي تثير الجدل بظهورها الأخير

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بيعملوا الذهب من الزئبق .. طريقة جديدة لصناعة المعدن النفيس تثير ضجة في العالم

الذهب
الذهب
الذهب

لو المفتاح اتكسر جوا الباب.. ازاى تخرجه بدون نجار

مفتاح مكسور داخل الباب
مفتاح مكسور داخل الباب
مفتاح مكسور داخل الباب

فيديو

شيخ ازهري يهاجم سوزي الأردنية

لازم نمنع سوزي الأردنية من الظهور | أزهري يهاجم التيكتوكرز

كواليس أغنية soura

مصري يعود بأغنيته الجديدة Soura بمشاركة جوزيلفيو وإيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: أيها المزايدون على مصر .. عار عليكم

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

المزيد