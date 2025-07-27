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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع خطط تسويق مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

 عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مسئولي شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف التسويق والترويج والمبيعات لعددٍ من المشروعات، وموقف التشغيل للمشروعات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة عددٍ من المدن.

استهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد على أهمية زيادة عوامل الجذب، والمحفزات للعملاء سواء المستثمرين أو الأفراد بالمدن الجديدة التي تنفذها الوزارة، وتوفير مختلف الخدمات بشكل مستمر، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، قامت خلال الفترة الماضية، بتنفيذ عددٍ كبيرٍ من الوحدات المُتنوعة، في عدد من المدن الجديدة، ومن ثم فقد تم وضع خطط تسويقية لتلك الوحدات بمختلف المدن.

واستعرض وزير الإسكان، معدلات المبيعات ببعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة الماضية، وخطة الشركة للترويج والتسويق لعددٍ من المشروعات فى مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومثلث ماسبيرو، سواء الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية، حيث أكد الوزير ضرورة أن تتضمن تلك الخطط مميزات من شأنها جذب العملاء للمشروعات فضلا عن متابعة تلك الخطط وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى الهيئة، وتعظيم العوائد المالية.

كما تابع الوزير جهود الشركة في ملف تشغيل عدد من المشروعات والصيانة، لتلبية احتياجات كافة الحاجزين وملاك الوحدات بالمشروعات المختلفة.

المدن الجديدة الإسكان سيتي إيدج مدينة العلمين الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة المبيعات

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