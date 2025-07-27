يسري جبر: التغافل سر السعادة الزوجية.. وجنازتك أهون من جوازتك التانية

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن من أراد لحياته الزوجية أن تستمر في سعادة وهناء فعليه أن يتبنى خُلق التغافل، وألا يُكثِر من اللوم أو المواجهة المباشرة بالعيوب، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المشكلات تبدأ من غياب هذا الخُلق في التعامل بين الزوجين.

وأكد الدكتور يسري جبر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الرجل ينبغي له أن يتغافل عن عيوب زوجته، وألا يجعل تركيزه منصبًا فقط على التقصير والأخطاء، مشددًا على أن المرأة أيضًا مدعوة لاتباع السنة النبوية في التغافل عن بعض ما تراه من عيوب زوجها، بدلًا من تكرار التذكير بها بطريقة جارحة.

يسري جبر: النصيحة غير المباشرة أسلوب نبوي فعّال

وأوضح الدكتور يسري جبر أن النصيحة غير المباشرة أسلوب نبوي فعّال، حيث كان النبي ﷺ يُعلّم أصحابه من خلال التلميح والحديث العام دون تسمية أو إحراج، قائلاً: "تصدق إن في ستات بيعملوا كذا وكذا"، أو "لحظة صدق تقولوا في رجالة يدخلوا من الشغل ما يسلموش على زوجاتهم"، فتصل الرسالة دون أن تُحدث فجوة أو خصومة.

وأشار الدكتور يسري جبر إلى أن تبادل البشاشة والثناء المتبادل يزرع الود ويزيد المودة، وكذلك قيام كل طرف بواجباته، فالزوج ينفق ويراعي بيته، والزوجة تربي وتنظم وتحسن القيام بشؤون أسرتها، موضحًا أن غياب أداء الواجب مع المطالبة بالحقوق يفتح باب الخلاف.

وقال الدكتور يسري جبر: "ولو حياتك استقرت وسعدت، لا تفكر تتجوز تاني، لأنك وقتها هتقلب السعادة إلى شقاء، وزوجتك هتزعل منك جدًا، وبيقولك إيه؟ جنازته ولا جوازته!"، داعيًا في النهاية أن يسلم الله الجميع من الفتن والمشكلات.