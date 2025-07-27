أحمد ماهر: مسلسل “ذئاب الجبل” تعثر أكثر من مرة بعد وفاه صلاح قابيل وعبدالله غيث

قال الفنان أحمد ماهر: رسبت في الثانوية العامة لمدة 4 سنوات، بسبب عشقي للفن، مشيرا إلى أنه خلال تلك الفترة، قدمت أعمال مسرحية، فكان المسرح بالنسبة لي الغرام والعشق.

وقال أحمد ماهر، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن المخرج يحي العلمي عرض عليا أخر 3 حلقات في مسلسل “رأفت الهجان”، مؤكدا أنه أكد لي أنه سأكون أنا بطل الجزء الثاني من المسلسل، وكنت على وشك رفضه لكنه تراجعت بعد ذلك لقوة الدور.

وتابع الفنان أحمد ماهر، أن مسلسل “ذئاب الجبل”، تعثر أكثر من مرة، خاصة وفاة النجم الكبير صلاح قابيل، وشارك عبدالله غيث، ولكنه توفي بعد ذلك، فكان لا بد من تغيير الخطوط الدرامية خلال العمل.