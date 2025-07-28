ما معنى قهر الرجال الذي استعاذ منه النبي؟.. الإفتاء تجيب

ما معنى قهر الرجال الذي استعاذ منه النبي؟ .. قهر الرجال من الأمور التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يستعيذ بالله من أمور منها الهم والحزن والعجز وغلبة الدين وغيرها، ولكن قد لا يعرف بعض الناس ما المقصود بـ قهر الرجال الذي استعاذ منه النبي.

ما معنى قهر الرجال الذي استعاذ منه النبي؟

بداية عرفت دار الإفتاء المصرية، معنى قهر الرجال الذي استعاذ منه النبي في فيديو منشور للدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها على فيسبوك.

وأفاد أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن المقصود بـ قهر الرجال الذي استعاذ منه النبي هو طلب الإعاذة والحفظ والصيانة بمن أستيعذ به، وتعني «أن يجعلني الله في حمايته وصيانته ورعايته من قهر الرجال»، موضحًا أن القهر المقصود به «يغلبني ويجعلني مضطرًا لأفعل ما لا أريد، أو يحرق قلبي» فهنا المعنى أن يرحمنا الله من هذا الحال.

دعاء المظلوم المقهور

اللهم أنت ولي قلبي إذا ضاق، اللهم أنت حسبي إذا ظلمني ظالم ولم يراعي ثقل هذا الظلم على صدري اللهم اشرح صدري، ويسر أمري، وفرج همي، واكشف كربتي.

اللهم إني أعوذ بك من عين حاسده قاطعة للرزق ومن ناس لا تخاف من الظلم واسألك أن تبعدهم عنا.

اللهم فرج همي وضيقي وكربى وارفع الظلم عني وعن كل مظلوم يا رب واجبر يا الله بالمنكسر قلوبهم.

حسبي الله ونعم الوكيل فيمن أذاني اللهم بحق جاهك وجلالك وعزتك وعظمتك التي يهتز لها الكون اسألك بعزتك التي يهتز لها العرش ومن حوله اللهم انصرني على من ظلمني اللهم أنك لا ترضى الظلم لعبادتك اللهم أنك وعدتنا ألا ترد للمظلوم فأنت العدل والعدل قد سميت به نفسك اللهم انصرني على من ظلمني.

يا رب انصر الحق واقر العدل وجرعهم من نفس كأس الظلم الذي جرعونا منه اللهم اخذلهم خذلانًا مبينًا.

اللهمّ إنّ الظالم مهما كان سلطانه لا يمتنع منك فسبحانك أنت مدركه أينما سلك، وقادر عليه أينما لجأ، فمعاذ المظلوم بك، وتوكّل المقهور عليك، اللهم إنى استغيث بك بعدما خذلني كل مغيث من البشر، واستصرخك إذا قعد عنى كل نصير من عبادك، وأطرق بابك بعد ما أغلقت الأبواب المرجوة، اللهم إنك تعلم ما حلّ بي قبل أن أشكوه إليك، فلك الحمد سميعًا بصيرًا لطيفًا قديرًا.

ألا أن نصر الله قريب سبحانه وتعالى وأفوض أمري إلى الله من ظن أن الباطل سينتصر على الحق فقد أساء الظن بالله

اللهم أنت الناصر وأنت المعين وأنت على كل شيء قدير اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم سلط عليهم عذابك يا جبار السموات والأرض.

اللهم إنا نشكو إليك وحدك وإنك القادر على كل ظالم وكل من ساهم في الظلم والفساد والطغيان

صيغة للصلاة على النبي للنصر على الأعداء

(اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته والنبي وسيلته فدعا ربه اني مغلوب فانتصر).

واتفق علماء الدين على استحباب الصلاة والسلام على النبي محمد "صلى الله عليه وسلم"؛ في كل الأوقات، ويأتي في مقدمتهم أهل السنة؛ حيث قال ابن عطية: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال واجبة وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه.