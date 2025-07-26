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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء للميت في شهر صفر.. ردده الآن يدخله الفردوس الأعلى

دعاء للميت في شهر صفر
دعاء للميت في شهر صفر
إيمان طلعت

دعاء للميت في شهر صفر، من الأمور التي يكثر البحث عنها الكثير خاصة من توفى له أحد من أهله أو قريب، الدعاء عبادة عظيمة يرجى بها التخفيف عن الميت وترقيته في أعلى الدرجات يوم القيامة، وفي ليلة خير من ألف شهر تتنزل فيها الملائكة كن ممن يصلون حييهم بأمواتهم ويغتنمون تلك الليلة بدعوات لا ترد لهم.

دعاء للميت في شهر صفر

-اللهم اغفر لفلان وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار".
-اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

-اللهم أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين اللهم أنزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا اللهم أفسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.

-اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

-اللَّهُمَّ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِي ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ،
وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ
وَابْنُ أَمَتِكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي حَسَنَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ.

اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، خرج من روح الدنيا وسعتها، وأحبائه
فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره.

دعاء للميت في قبره 

دعاء للميت في قبره يعد الدعاء للميت في قبره من أفضل الأعمال التي يمكن للإنسان القيام حيث يساعد الدعاء على تخفيف العذاب الذي يشعر به الميت في قبره، ويعد هذا الدعاء أيضًا من الأعمال الصالحة التي يمكن للمسلم الحصول على ثواب منها في الدنيا والآخرة حيث يستحب للمسلم أن يرفع يديه في الدعاء للميت في قبره يوم الجمعة ويطلب من الله تعالى الرحمة والمغفرة للميت، ويسأل الله تعالى أن يوسع له في قبره، وأن يجعله من أهل الجنة، وأن يرحمه برحمته الواسعة.

ومن الأدعية التي يمكن استخدامها في الدعاء للميت في قبره يوم الجمعة، "اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار".

دعاء للميت فى شهر صفر قصير 

اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه.
اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا.
اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة.
اللهم اجعل ما يصيبه من عذاب القبر كفارة لذنوبه.
اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء.

اللهم اجعل قبره من أفضل قبور المؤمنين.
اللهم اجعله في ذمتك وأمانك ورضاك.
اللهم اجعل له في قبره نوراً وسروراً.
اللهم ارحمه برحمتك التي لا ترام ولا تحصى.
اللهم اجعل ما يصيبه من عذاب القبر قربة إليك.
اللهم اجعله من أهل الجنة.
اللهم اغفر له وتجاوز عن سيئاته.
اللهم اجعله من عتقائك من النار.
اللهم ارحمه وأسكنه فسيح جناتك.
اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.
اللهم اغفر له وتجاوز عن سيئاته، وأسكنه فسيح جناتك.
اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة وأسكنه فسيح جناتك.
اللهم اجعله من عتقائك من النار، وأسكنه فسيح جناتك.
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة واغفر له وتجاوز عن سيئاته.
اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، وأسكنه فسيح جناتك.

أدعية للميت فى شهر صفر 

يوجد الكثير من صيغ الأدعية للميت، ويستحب للمسلم أن يلتزم بها أو أن يدعوا بما يشاء منها على سبيل المثال اللهمّ ارحمه فإنّه كان مسلماً، واغفر له فإنّه كان مؤمناً، وأدخله الجنة فإنّه كان بنبيّك مصدّقاً، وسامحه فإنّه كان لكتابك مرتّلاً
اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنة
اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين.

اللهمّ اجعله من الذين سُعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض اللهم اجعلنا ممن اصطفيته لقُربك وولايتك وأخلصته لوُدّك ومحبّتك وشوّقته إلى لقائك ورضّيته بقضائك ومنحته النظر إلى وجهك وحبوْته برضاك بوّأته مقعد الصدق في جوارك وخصصته بمعرفتك وحبّبته في طاعتك وفرّغت فؤاده لحُبّك ورغّبته فيما عندك وألهمته ذكرك وأوزعته شُكرك وقطعت عنه كل شيئ يقطعه عنك اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتّعنا برؤياك واجمعنا برسولك ومُصطفاك
اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا واجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى.

اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلبنا بعدهم اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له يا رب ارحمه.

يا رب ارحمنا إذا اشتدت الكربات، وتوالت الحسرات، وأطبقت الروعات، وفاضت العبرات، وتكشفت العورات، وتعطلت القوى والقدرات.

اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق، وبلغت التراق، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إليك يا ربنا يومئذٍ المساق.
اللهم ارحمه فإنه كان مسلمًا، واغفر له فإنه كان مؤمنًا، وأدخله الجنة فإنه كان بنبيك مصدقًا، وسامحه فإنه كان لكتابك مرتلًا.

يا رب إنه في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.

-اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها. اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور. اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم.

اللهمّ بشّره بقولك «كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية.
اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: «ولمن خاف مقام ربّه جنّتان.

اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل “إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.

دعاء للميت في قبره دعاء للميت في شهر صفر دعاء للميت فى شهر صفر قصير

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